Repasa la rueda de prensa de Jagoba Arrasate

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado esta mañana en Tajonar que le dan más importancia a la puntuación, a la posibilidad de llegar mañana ganando al Granada a los 20 puntos, que a la clasificación que, en el mismo caso, el de la victoria ante el conjunto nazarí, supondría colocarse en lo más alto de la tabla clasificatoria, empatados con la Real Sociedad.

"Vamos a tratar de hacer un buen partido. No nos da vértigo esta situación porque no pensamos en eso", ha dicho el entrenador refiriéndose a la posibilida de llegar a la primera posición de la clasificación. "Si ganamos tenemos 20 puntos y es a eso lo que le damos importancia más que a la clasificación que ahora mismo no es importante. Entiendo que a la gente le pueda ilusionar, pero de puertas para adentro le damos más importancia a la puntuación. A ver si podemos celebrarlo como lo hicimos el día del Rayo". Muy cauto sobre esta circunstancia clasificatoria, el entrenador ha ponderado sobre la ilusión que se genera en el aficionado. "No soy quién para quitar ilusión a la gente. Sabiendo que cuesta mucho hinchar el globo, pero se pincha muy fácil", ha afirmado en otro momento. "El equipo sabe lo que cuesta ganar. Entiendo que fuera haya euforia".

Arrasate ha anunciado que cuenta con todos los jugadores en condiciones para el partido de mañana ya que tan solo Ramalho no ha participado en la sesión matinal con el grupo. "Kike García está bien y Budimir también ha hecho todo el entrenamiento con el grupo", ha concretado el técnico rojillo acerca de los dos delanteros, el primero lesionado en Villarreal y el segundo en un largo proceso de recuperación que solo le ha permitido jugar en las dos primeras jornadas de Liga. "Budimir está bien. Ha trabajado lo que le correspondía para fortalecer la zona y ahora le hace falta fútbol", ha añadodo el entrenador respecto al delantero croata, cuya inclusión o no en la convocatoria se conocerá unas horas antes del partido, ya que hoy no se anunciará la lista de convocados. "A Kike Barja le falta un poquito", se ha referido a otro de los jugadores con problemas físicos que no ha entrado en las últimas convocatorias. "Necesita trabajar porque para su fútbol es muy importante la explosividad. De la lesión está bien, ahora le falta entrenamientos".

"El Granada siempre nos ha puesto en dificultades", ha analizado al rival. "Es un equipo capaz de hacer cosas, como ha demostrado en algunos partidos de esta temporada. Eso es lo que me preocupa. Se trata de un equipo con un juego por dentro en el centro del campo muy fuerte. En el partido de mañana, esa sala de máquinas va a ser muy importante".

Sigue aquí la intervención de Arrasate: