Enterrado desde octubre

Hemos estado –casi siempre– en situaciones tan desesperadas que nos cuesta ponernos tremendistas con la situación liguera de Osasuna después de haber firmado una primera vuelta de 22 puntos y tener el descenso a 6. Pero está claro que hay demasiadas cosas que no funcionan. Al equipo que sabía a qué jugaba en el inicio de la temporada –sólido atrás, fluido con el balón, certero adelante– no se le ha vuelto a ver el pelo. Las dudas han sustituido a las certezas, y hay que enderezar esto antes de que se consuma del todo el colchón de 12 puntos que se llegó a tener y que la situación se convierta en un verdadero problema. Porque la permanencia parece cerca (cuatro o cinco victorias y algún empate, o poco más), pero hay que nadar hasta ella. "Debe de ser horrible estar enterrado en octubre", escribía García Márquez, y podemos afirmar que sí, que no haber ganado en la Liga desde ese mes es una losa cada vez más horrible.