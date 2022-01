Jagoba Arrasate se reincorporará el jueves a los entrenamientos

Jagoba Arrasate dirigirá el entrenamiento del equipo el próximo jueves tras haber dado negativo en tres pruebas de detección del COVID-19 realizadas en las últimas horas. El técnico, que lleva alejado de Tajonar desde el pasado 3 de enero, no ha podido dirigir al conjunto rojillo en sus últimos tres compromisos, dos de Liga ante Athletic Club y Cádiz C. F.; y uno de Copa del Rey ante el Girona C. F.

Una vez superado el COVID-19, el de Berriatua podrá dirigir el próximo entrenamiento del equipo previsto para el jueves 13 de enero, ya que mañana la plantilla disfrutará del día libre. El conjunto rojillo regresará a los entrenamientos el jueves en Tajonar a partir de las 10.30 horas en una sesión, que al igual que la del viernes, discurrirá a puerta abierta.