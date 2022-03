Barça-Osasuna, la previa | Nada que perder

pamplona – Osasuna llega al radiante partido con el Barcelona –así se deben considerar estos encuentros estelares de esta Liga– en el mejor momento posible, porque aterrizar en el estadio de un grande a estas alturas de la competición con los deberes de la permanencia hechos, es para respirar tranquilo y no pensar en hazañas casi imposibles ni en tormentos si no sale el resultado.

Este escenario debería repercutir en una calma mayor en los rojillos para afrontar el partido, es decir, en la ausencia de nervios y ansiedad que provocan otras tesituras. Esta tranquilidad tampoco tendría que afectar, por otro lado, a la motivación extra que supone jugar contra uno de los gigantes de la Liga. Los papeles están quizás cambiados para el partido de esta noche porque el que llega acelerado es el Barça, porque necesita resultados para subir en la clasificación tras haber padecido una larga crisis que le apartó de la fase final de la Champions y que le desplazó de los primeros puestos de la Liga.

Osasuna presenta la ausencia principal del Chimy Ávila. El modo de resolución de la baja del atacante –su sitio arriba o en la banda, según esquema– es la principal incógnita para resolver en la alineación. Según quién ocupe el hueco que deja, la disposición táctica también podría variar. Arrasate dijo ayer que deben defender desde un sistema cómodo y alertó sobre la necesidad de cortar la generación del juego ofensivo del Barcelona. Es decir, adelantó que hay que desenchufar el medio campo rival para que no haya conexiones con los de arriba. El técnico no ofreció pistas, pero un nutrido centro del campo es lo que se anuncia en un sistema conocido. No hay que descartar al joven Iker Benito entre los once elegidos.





El Barcelona llega a la cita con malas sensaciones tras el partido de Liga Europa con el Galatasaray. Xavi se quejó de un juego ramplón y ello se traducirá sin dudas en cambios en la alineación. El conjunto catalán dispone de todos los tipos de perfiles posibles de delanteros para conformar su juego de ataque, una de sus principales señas de identidad, y lo más llamativo estará en ver hacia donde va esa apuesta. Además, están en racha.

los datos

Chimy y Areso, no. Los dos jugadores son bajas para el encuentro de esta noche, el primero por sanción y el segundo al seguir de baja por lesión.

La lista de 23, con Benito. La convocatoria la conforman todos los jugadores disponibles del primer equipo con la novedad de Barbero, que entra en lugar del sancionado Chimy. También completa la lista Iker Benito, que ya está en la dinámica del primer equipo a todos los efectos. Oier se recuperó de sus molestias.

El viaje, hoy. La expedición de Osasuna se desplaza hoy por la mañana a Barcelona en vuelo chárter y regresará a Pamplona mañana para entrenar al mediodía en Tajonar.

El árbitro. De Burgos Bengoetxea dirigirá a Osasuna su tercer partido de la temporada después de haber sido el árbitro en los encuentros en El Sadar ante Valencia (1-4) y Cádiz (2-0).

Dani Alves y Gavi vuelven. Dani Alves, ausente ante el Galatasaray al no estar inscrito en la Liga Europa, y Gavi, que fue baja por sanción, son las principales novedades de la convocatoria del Barcelona. Siguen lesionados Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati, mientras que el centrocampista Nico González se perderá el encuentro por sanción.

la clasificación

35 Puntos

Son los que tiene Osasuna. Con tres más, lograría prácticamente la permanencia en Primera.

el calendario

Once citas y fin. A Osasuna le quedan once encuentros de Liga, seis de ellos fuera de casa. Los rojillos son de los más solventes como visitantes, con 20 puntos en 13 partidos.

LOS PARTIDOS QUE QUEDAN

Marzo

Hoy (21.00). Liga 28ª: Barcelona-Osasuna

Sab. 19 (18.30). Liga 29ª: Osasuna-Levante

Abril

Día 3. Liga 30ª: Betis-Osasuna

Día 10. Liga 31ª: Osasuna-Alavés

Día 17. Liga 32ª: Valencia-Osasuna

Día 20. Liga 33ª: Osasuna-Real Madrid

Mayo

Día 1. Liga 34ª: Elche-Osasuna

Día 8. Liga 35ª: Espanyol-Osasuna

Día 11. Liga 36ª: Osasuna-Getafe

Día 15. Liga 37ª: Athletic-Osasuna

Día 22. Liga 38ª: Osasuna-Mallorca