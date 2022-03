Xavi: “De los mejores partidos desde que estoy”

pamplona – Xavi Hernández, técnico del Barcelona se mostró al término del encuentro muy satisfecho con el partido de su equipo. Destacó en primer lugar el cambio de mentalidad de su conjunto respecto al partido que disputó el pasado jueves ante el Galatasaray en la Liga Europa. "Bajamos la intensidad el día del Galatasaray y si lo haces, en el fútbol moderno te pasan por encima. Hoy hemos subido la intensidad, hemos estado muy bien en la circulación del balón", explicó, resaltando que hicieron "un gran partido, de los mejores desde que soy técnico del Barcelona".

El once con el que salió de inicio estuvo marcado por las rotaciones en defensa, Eric García por Araujo o la ausencia en los 90 minutos de jugadores como Frenkie De Jong o Adama Traore. "Tenemos muchos futbolistas muy impotantes. Frenkie De Jong es muy importante y no ha participado, Araujo es muy importante y no ha jugado, Adama también lo es", defendió, señalando que eso "indica que tenemos una plantilla muy amplia".

Los goles de Ferran Torres abrieron muy pronto el marcador, el primero de penalti y el segundo a pase de Ousmane Dembele. "Ha estado a veces con desgracia en el gol pero hoy lo ha hecho fantástico, es uno de los mejores generando ocasiones de gol", alabó al delantero valenciano.

También tuvo unas palabras para Gavi. "Gavi me asombra, es fantástico como trabaja, una maravilla. Con balón también, todavía le falta levantar más la cabeza para ver quién le presiona, pero tiene 17 años".