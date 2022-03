Darko Brasanac: "Queríamos dar otra alegría"

pamplona – Darko Brasanac estrenó ante el Levante su casillero particular de goles con un tanto que cerró el resultado para tranquilidad de los rojillos. El serbio analizó el encuentro, señalando que el primer gol fue clave para desarrollar el fútbol que le gusta a Osasuna. "Hicimos un buen partido al final. En la primera parte no estuvimos tan acertados en el último pase, pero vino el gol que nos dio mucho", explicó, añadiendo que el segundo tanto fue el que les dio la tranquilidad para "jugar más fácil".

Los errores provocados en la defensa levantinista fueron claves en los goles, un estilo que dominan los de Jagoba Arrasate. "Nos gusta presionar y apretar arriba y siempre lo intentamos, a veces se consigue, otras no, pero es nuestro juego, jugar en campo rival y robar balones para hacer peligro", afirmó el serbio.

Un resultado favorable que coloca a Osasuna décimo con 38 puntos, lejos del descenso. "El objetivo está cumplido, pero tenemos que tener ambición, quedan muchos puntos y no queremos terminar el año con mala sensación. Tenemos que sumar para ver hasta donde llegamos", confesó, dedicando el triunfo a la grada de El Sadar. "Queríamos dar otra alegría a nuestra afición antes de este parón. Podemos entrenar tranquilos para preparar los próximos partidos".

Brasanac cerró sus declaraciones hablando del gol y de lo que supone para él. "Ha significado mucho, hasta ahora he hecho un buen año, pero faltaba el gol. Siempre es bueno marcar y quitar la presión, aunque no la tenía. El equipo va bien, tenemos muchos puntos, pero para mí me sabe a mucho este gol", sentenció el centrocampista.