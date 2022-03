Will Smith enmudece la gala tras abofetear a Chris Rock sobre el escenario

Will Smith, ganador del Oscar a mejor actor protagonista por "El método Williams", protagonizó uno de los momentos más desconcertantes de la gala de los Oscar al dar un bofetón y abroncar a Chris Rock por un chiste relacionado con su esposa.





UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe — David Mack (@davidmackau) March 28, 2022

Rock había salido al escenario del Dolby Theater para presentar el Oscar al mejor documental equien ha reconocido públicamente queal compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.. Aunque pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas.le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.Tras el extraño incidente Rock, aún desde el escenario, trató de quitarle hierro al asunto y siguió bromeando con resolverlo en la fiesta al finalizar posterior a la ceremonia, sin que los asistentes ni la prensa acreditada tuvieran claro aún si lo que habían visto era real o simulado.Pero cuando unos minutos después Smith subió a recoger su Oscar despejó las dudas. En uny con la emoción a flor de piel, el actor pidió disculpas a la Academia y a los nominados, aunque al mismo tiempo trató de justificarse sin aludir directamente a los hechos que acababan de suceder., dijo en lo que pareció un intento de justificación y en referencia al padre de las hermanas al que interpreta y que le ha valido el Oscar."En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo", prosiguió antes de aludir al papel protector que tuvo con sus compañeras de reparto, las dos actrices que hacían de las Williams.y tú has de sonreír y decir que todo está bien", señaló el actor.También mencionó que su compañero Denzel Washington le había advertido de que tuviera cuidado porque "en el momento más alto es cuando el demonio va a por ti".En vídeos grabados por los asistentes y difundidos en redes sociales se pudo ver cómo Washington y Tyler Perry hablaban con él y trataban de calmarle durante una pausa publicitaria.Finalmente"La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje". Y concluyó:La presentadora Amy Schumer supo reconducir la situación al salir bromeando sobre lo que había tardado en quitarse el disfraz de Spiderman que lucía en su última aparición: "¿Me he perdido algo?".