Diez consejos para que disfrutes y saques el mayor provecho a tus viajes

La llegada del verano trae consigo una época de relax, tranquilidad, así como un periodo marcado por el ocio y sin preocupaciones laborales. Es por ello, que muchos aprovechan este tiempo para alejarnos de nuestros domicilios y disfrutar del ocio estival.

Hay quien organiza el viaje con diez meses de antelación o quien lo hace tan solo una semana antes, quien aprovecha una oferta de último minuto o quien tiene la maleta preparada dos semanas antes.

Seas el tipo de viajero que seas, estos consejos te serán útiles para que tu aventura sea todo un éxito.

Mujer en una terminal de aeropuerto.

1-No sobrecargues la maleta. Piensa bien lo que vas a llevar. Normalmente tendemos a traer mucha más ropa de la que necesitamos. Calcula los días que vas a estar fuera y trae el mismo número de mudas de ropa interior. Puedes añadir una más por si ocurre cualquier imprevisto pero normalmente te bastará con llevar las justas. Según el tipo de destino al que vayas, necesitarás ropa de abrigo o estarás todo el día usando el bikini, pero no olvides llevar alguna prenda de 'por si acaso', un pequeño jersei o una muda de pantalón corto.

2-Lleva un impermeable. Aunque como hemos comentado no es recomendable llevar ropa de más, esta prenda siempre es útil ya que ocupa poco espacio y nos va a venir bien en una lluvia repentina ya que muchas veces el paraguas nos va a incordiar más de lo que nos va a proteger de la lluvia, sobre todo si hay viento.

3-Viaja cómodo. A todos nos gusta vernos bien, pero enfrentarnos a un vuelo de 20 horas requiere comodidad. Un chándal o unos pantalones holgados son la mejor opción para afrontar el viaje. Además, en tu equipaje de mano incluye unos auriculares, un libro o un antifaz para que tu trayecto te resulte lo más ameno posible.

4-Escoge la mejor parte del avión. Si eres de los que sufre por las turbulencias en los aviones intenta hacer el check-in lo antes posible y escoge los asientos que hay cerca de las alas. En esa zona es en la que menos se notan y, en el caso de que ya estén ocupados escoge la parten delantera.

5-No olvidar la batería portátil y un adaptador de enchufe. Este último no te será necesario si viajas por España pero según a que destino vayas, el enchufe es distinto y no podrás cargar tu móvil si no dispones de un adaptador. Por otra parte, si eres de los que les gusta sacar muchas fotos y capturar momentos especiales, necesitarás tener batería en el móvil. Por ello, llévate una batería externa que te permita cargar tus dispositivos en cualquier momento. Son baratos y te pueden salvar de algún apuro.

6-Viaja con seguro y lleva el pasaporte al día. Consigue un seguro que cubra posibles accidentes, pérdidas de equipaje o enfermedades. No valen mucho dinero y te van a aportar tranquilidad durante toda tu estancia. En muchos países, si te ocurre cualquier imprevisto y necesitas ir al médico sin tener un seguro, tendrás que pagar los gastos y estos suelen ser elevados. Por otro lado, asegúrate de que viajas con la documentación en regla: DNI, pasaporte...

7- Lleva algo de efectivo contigo. Siempre conviene llevar algo de dinero en metálico contigo, por lo que pueda pasar. Quizás pierdas la tarjeta de crédito o vayas a un restaurante en el que solo se pueda pagar en efectivo y te veas en un apuro. Lo aconsejable es ir a una casa de cambio para conseguir algo de dinero en la moneda del país que vas a visitar.

8-Ten cuidado con los robos. Normalmente, los turistas son una presa fácil para los carteristas y los ladrones por lo que es muy recomendable extremar las medidas para prevenir cualquier incidente. Evita distracciones y no exhibas objetos de valor. Colocarlos en un doble fondo o distribuirlos en diferentes lugares es una buena opción. No los trasportes en la maleta facturada y, si llevas dinero en efectivo, colócalo en sitios distintos para, en caso de robo no perderlo todo.

9- Ahorra dinero en comida. En muchas ocasiones podemos ahorrarnos dinero si comemos de supermercado en vez de acudir a un restaurante. Hay muchas opciones de comida preparada que cuestan poco y puedes invertir el dinero que te ahorres en visitar un museo, dar un paseo en barco o cualquier actividad turística. Sin embargo, si eres de los que disfruta probando comida local otra opción es comer de puestos callejeros, que son también más económicos y tendrás la experiencia gastronómica local completa.

10- Comprueba si dispones de roaming. No olvides consultar si dispones de roaming (itinerancia telefónica) antes de viajar si no te quieres llevar un buen susto. Mira bien tu tarifa telefónica y compra una tarjeta de prepago en el caso de que viajes a un país en el que no dispongas de roaming.Son baratas y te pueden sacar de más de un apuro.

Así que ya sabes, si tienes un viaje en tus futuros planes no olvides tener en cuenta los anteriores consejos para aprovechar al máximo tu estancia.