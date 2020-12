Lolita se recupera tras sufrir una arritmia en plena actuación

Lolita asegura que el médico no le ha pedido reposo tras la arritmia que sufrió hace un par de días en plena actuación: "No, no, que siga con mi vida". Cansada de la presión de la prensa en esta última semana, Lolita bromea: "Que me dejéis tranquila, lo que me ha dicho el médico es que por favor la prensa me deje tranquila".

Después de mucho tiempo sin ver a su hijo Guillermo, Lolita disfruta de un reencuentro que ella cataloga como "de puta madre". Zanjando cualquier preocupación por su madre, Guillermo sentencia: "No la veis que está divinamente".