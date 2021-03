Txema Gutiérrez: "Tenemos que estar más conectados que nunca"

Ttiene más de dos décadas de experiencia radiofónica y en esta nueva etapa de la emisora, Txema Gutiérrez (Bilbao, 1979), a donde llegó hace diez años, conecta con los oyentes que se van incorporando a su programa desde las seis de la mañana para contarles la realidad. Es una realidad informativa que, como toda la vida ciudadana, está muy marcada por la situación de la pandemia, pero que no cierra la ventana al resto de informaciones que genera la actualidad. Todo lo que interesa a los que están al otro lado tiene su tiempo. Su despertador suena de lunes a viernes a las cuatro de la mañana, una hora inclemente, pero que acepta con mucha energía porque este nuevo proyecto de Onda Vasca le tiene enganchado e ilusionado. La voz de Gutiérrez pone el acento a diario en los temas de Euskal Herria, pero sin olvidarse de lo que ocurre más allá de sus fronteras.

Diez años en Onda Vasca. El tiempo pasa rápido, pero en esta década nuestra forma de vida ha cambiado mucho, bastante más de lo que esperábamos.

Y tanto, sobre todo el último año con la pandemia. Estos últimos doce meses han supuesto un cambio total y radical en nuestro día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Han saltado por los aires nuestras rutinas. Y dentro de todos estos cambios, también podemos hablar de lo que ha cambiado la radio.

Hace justo un año se establecía un estado de alarma que aún no ha desaparecido. Los ciudadanos encerrados en sus casas se volcaron en los medios de comunicación.

Era la relación con un mundo que estaba del revés, era la conexión con el exterior. En el caso de la radio ha cambiado la forma de hacerla y la de consumirla. En ello estamos en Onda Vasca, en ese proceso de cambio, en ese readaptarnos a las nuevas formas de consumo, a las nuevas audiencias y las nuevas formas de comunicarnos nosotros con la calle, con la ciudadanía.

Y en esta nueva etapa está usted obligado a madrugar de una forma un poco extrema, ¿no? ¿A qué hora suena su despertador?

Ja, ja, ja€ Concretamente lo pongo a las cuatro de la madrugada. Procuro estar lo antes posible en redacción, preparar todo lo que va a ser el programa y tener muy claro de qué vamos a hablar cada día. Y es bastante de lo que hablamos, porque son cinco horas seguidas en directo (06.00-11.00 horas).

"Queremos que nuestro oyente no se limite a escuchar, sino que participe". Onda Vasca

Una maratón radiofónica. ¿Son cinco horas agotadoras?

Yo diría más bien cinco horas muy intensas. Buscamos una radio rápida, fresca y dinámica, en la que la inmediatez se imponga sobre todo lo demás. Hay que estar muy vivo, muy despierto y muy concentrado en todo aquello que es importante para el oyente.

¿No molesta ese madrugón?

No, por el momento no. He empezado con tantas ganas, con tanta energía, esta nueva etapa en Onda Vasca, que estoy con las pilas y la batería supercargadas y muy predispuesto a estos cambios en mi vida profesional. Por ahora, ni cuesta ni molesta madrugar.

Nos levantamos con cifras sobre el Covid y nos acostamos también con ellas. ¿No hay más vida informativa?

La hay, claro que la hay, pero tienes razón, hay mucha información sobre el Covid. Ocurre que la pandemia ha invadido todos los aspectos de nuestras vidas: la salud, el ocio, las relaciones, la economía, el trabajo... Hablamos casi en la totalidad de las informaciones de la pandemia, pero en la totalidad de ese concepto hay otros muchos temas que abordar.

Día a día crece el malestar y se nota en las calles.

Por desgracia, todavía un año después hay gente que no se entera de la película y vemos a muchas personas que, sin ninguna justificación, porque cansados y hartos estamos todos, infringen las normas. No están puestas por capricho, sino para acabar con todo esto lo más pronto posible, pero hay personas que hacen como si no se enterasen de nada, o se aprovechan de los resquicios legales para hacer lo que les viene en gana. Por desgracia, ahora mismo no se puede hacer lo que nos venga en gana.

Quizá nadie pensó que iba a durar tanto tiempo.

Es posible, pero es una cuestión de responsabilidad. Todos estamos cansados de la mascarilla, todos estamos cansados de no ver y frecuentar a la gente como lo hacíamos antes. Ojalá volvamos pronto a esa normalidad, pero de momento no se puede. Nuestras vidas están condicionadas, nuestros trabajos... Todo. Es el tema predominante en el trabajo que yo hago y en el que hacen otros compañeros.

Onda Vasca con... Txema Gutiérrez. ¿Ha cambiado mucho el programa?

Es cierto que en los últimos años la radio estaba cambiando, pero con la pandemia ha pegado un acelerón brutal. Ahora tenemos que estar más conectados que nunca. Y no solo con la audiencia que ya teníamos y seguimos manteniendo, sino también con otro público que quizá ya no consume la radio como se hacía hace 10, 20 o 30 años, o que directamente no la escucha o va a otro tipo de canales de información. Es necesario estar conectado con todos, los más tradicionales y los más innovadores.

¿Salvar las brechas generacionales?

Exactamente. Tenemos que ponernos las pilas y cambiar, pero manteniendo siempre como bandera la información, la información de aquí, la actualidad de Euskadi. Había que cambiar y eso es lo que estamos haciendo, cambiar en el fondo y en la forma. Internet lleva tiempo metido en nuestras vidas y hay que acercarse a las redes y al resto de nuevos canales de información, pero también tenemos que seguir haciendo la radio de toda la vida, esa que va a seguir estando en Onda Vasca, porque lo uno no excluye a lo otro.

Hemos caído en la rutina con el Covid, pero hay otros asuntos que hacen movida la actualidad: elecciones catalanas, el rey emérito devolviendo dineros ocultos, Bárcenas€

Es verdad que algunas noticias han podido quedar de alguna manera eclipsadas. En Onda Vasca contamos la actualidad de lo que ocurre y no dejamos nada en el tintero. Es cierto que hay informaciones que priman sobre otras, pero todo lo que pasa tiene su espacio. Queremos que nuestros oyentes tengan información y también contamos con las opiniones de nuestros colaboradores.