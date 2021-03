Javier Vizcaíno: "En periodismo hay que vencer la pereza y la rutina"

Javier Vizcaíno es muy conocido por oyentes y lectores. Su voz siempre ha puesto el acento en la actualidad con rigor y cercanía, y Sus columnas de opinión han colocado muchas veces el dedo en la llaga de los temas que interesaban y preocupaban a la ciudadanía. Ahora se sumerge en la responsabilidad de unir las sinergias de las cuatro cabeceras diarias, la radio y las webs del Grupo Noticias. Su paso por Onda Vasca le situó en franjas extremas en cuanto a horario. Fue trasnochador en Gabon y madrugador en Euskadi hoy. Un referente para muchos oyentes que le han seguido desde que comenzara su carrera en Radio Euskadi. 2021 es un año de cambios para todos y para él especialmente. Acaba de empezar una etapa en la que se meterá de lleno en el mundo digital del Grupo Noticias. Será un actor muy activo, más de lo que es en estos momentos, en las webs y también en las cuatro cabeceras. Pero no va a ser infiel a la radio. Desde hace unas semanas es la persona que conecta y da las claves en Onda Vasca sobre las que hay que poner el foco.

¿Qué funciones tiene asignadas en esta nueva etapa de su vida profesional?

De forma interna podría decirse que soy coordinador editorial del Grupo Noticias. Esto es una pincelada dentro de mi trabajo. En la otra parte, la que se ve más desde fuera, voy a hacer más opinión de la que he hecho hasta ahora. De hecho, ya hago más en las webs de todo el grupo. Escribiré más de una columna y tendré más extensión en las cuatro cabeceras. Hay también otras apuestas que están aún por poner en marcha.

¿Por ejemplo?

Hacer la última página. Sería una mezcla de varios géneros: opinión, alguna vez podría ir alguna entrevista... Una vez a la semana sería una recopilación de lo que he empezado a hacer ahora, que se llama La maraña mediática y que a primera hora del día ya está en las webs de nuestro grupo. Es pillar y comentar algunas cosas que se escriben en la prensa más diestra. La idea es recopilar las mejores jugadas un día a la semana. También estamos analizando otros elementos que se sumaran a la columna. Puede ser una carta a un personaje de la actualidad o el rincón de pensar.

Sigue manteniendo su presencia, aunque no de la misma forma, en Onda Vasca.

Sigo con el primer saludo, el Egun on Euskal Herria. Lo mantenemos como marca y siempre lleva dentro una cuestión de actualidad. A las nueve de la mañana entro con las que pueden ser las claves, los puntos en donde hay que poner el foco.

¿El foco político?

No siempre. Generalmente serán cuestiones políticas y sociales de aquí, de Euskal Herria, pero también generales. A las dos de la tarde hago lo mismo. Si después de esa hora se produce cualquier tipo de noticia que requiera una interpretación, también entraré en directo. Y en el fin de semana con Imanol Arruti hago también un repaso de todo lo que ha sido la semana.

¿Resulta difícil o complejo interconexionar en un mismo grupo elementos tan diferentes como las cabeceras en papel, la radio y las webs?

Creo que es relativamente fácil. Tienes que tener en cuenta cuál es el soporte, pero el contenido es el mismo. Es cierto que debes adaptar la forma al soporte. No son varias cosas diferentes; es una pero adaptada a varias plataformas. La conexión no es la parte más difícil.

"Un objetivo fundamental ahora es la inmediatez. Ya no escribes para el día siguiente, escribes de ya para ya o hablas de ya para ya en el caso de los vídeos"

Todo me parece muy atractivo. La parte digital me parece un proyecto muy importante en estos momentos y me atrae muchísimo. Quería estar en las tripas de cómo funciona lo digital y cómo funciona la redacción central, que está llamada a ser el pulmón de todo el Grupo Noticias. Se mantienen las estructuras de las cuatro cabeceras, pero desde la redacción central se suministra a todo el grupo información. Un objetivo fundamental ahora es la inmediatez. Ya no escribes para el día siguiente, escribes de ya para ya o hablas de ya para ya en el caso de los vídeos.

Javier Vizcaíno: "Los hechos son fundamentales. Yo no le cuento a la gente mi película". Vídeo: Onda Vasca



Introducir fórmulas audiovisuales es también una apuesta en los nuevos tiempos que corren en el mundo de la información, ¿no?

Por supuesto. Todos los días sale un vídeo de opinión. Además, vamos a incorporar entrevistas en vídeo a personajes de largo recorrido, no de los de carril.

¿De todos los ámbitos de la sociedad?

Exacto. Tenemos una lista y será una entrevista en confianza. Es mi sello, Javier Vizcaíno en confianza. Serán unas entrevistas que impliquen cercanía y claves confidenciales; claves que se dan porque nos conocemos y porque estamos en confianza.

¿Un proyecto apasionante para un hombre que siempre ha estado en la radio?

No siempre he estado solo en la radio, aunque sea el medio en el que más he trabajado. Curiosamente, con la columna diaria he tenido más trascendencia últimamente que en la propia radio. También voy a seguir manteniendo las presencias en la tele, o por lo menos lo voy a intentar en la medida que sea posible. Es estar en muchos ámbitos, pero haciendo prácticamente en todos lo mismo.

¿Echa de menos esos madrugones que se pegaba para abrir su ventana radiofónica a las seis de la mañana?

Ja, ja, ja€ No, por supuesto que no, aunque al final me acostumbré sorprendentemente bien a esa franja de radio madrugadora. Tengo que reconocer que aunque siempre he estado muy a gusto, últimamente me estaba pesando mucho. Ahora, la primera parte de mi trabajo la hago desde bien pronto, pero desde casa. Aprovechando la maravillosa tecnología que tenemos la primera pieza que lanzo es desde casa. Me acuesto más tarde, me levanto un poco más tarde, duermo mejor y aún estoy empezando a acostumbrarme. La tendencia a abrir el ojo a las tres y media de la mañana todavía no ha desaparecido.

Así que recuperando los biorritmos nocturnos...

Creo que mis biorritmos están bastante locos. Tuve los del fin de semana durante mucho tiempo, luego el de la noche, después el de madrugar de forma salvaje... Ahora tengo un horario un poco más razonable, pero que se prolonga a lo largo del día. El trabajo es extenso y no me disgusta en absoluto, me tomo esta nueva etapa como un 24/7. Bueno, siempre es deseable que te queden ratitos para ti. Si la noticia salta a la hora que sea, allí estaré, o si hay algo comentable a las nueve de la noche, pues allí iremos, y si es por la mañana, lo mismo. Lo tengo muy claro: es un estímulo para mí estar en los momentos que crea necesarios, sea la hora que sea. Ya sabía al meterme en esto que mi horario no iba a ser de ocho a dos.

Damos por hecho que Internet es presente y futuro, y la radio cambia pero se mantiene. ¿Qué pasa con la prensa papel? Parece el mayor reto hoy en día.

Es uno de los grandes desafíos que tenemos, sí. No creo que el papel vaya a morir a cortísimo plazo, pero no hay que engañarse, está sufriendo muchísimo. Se tiene que transformar y encontrar su propia identidad para no ser una réplica de todo aquello que ya has consumido. Hay que intentar que el papel no esté viejo según se coge en el kiosco. Ese es otro de los temas en los que está trabajando todo el Grupo Noticias. Se trata de encontrar el sentido que tiene que tener el papel en este tiempo.

"Ahora hay cien mil maneras de que los oyentes participen en la radio. Está siendo un revulsivo para los medios"

Tiene pinta de ello, o por lo menos ha cambiado al resto de los medios. La televisión convencional sigue teniendo fuerza, pero cada vez está sufriendo más en manos de las plataformas. Yo mismo la veo cuando estoy comiendo. Todo el resto de producto audiovisual que consumo es de Internet. Internet parece que está haciendo daño a todos, pero también está dejando muletas a todos. Gracias a Internet, la radio convencional puede tener más vida que nunca. Ya no es necesario escuchar tu programa favorito cuando está programado, lo puedes hacer en otros momentos, cuando salgas del trabajo, por ejemplo. Si lo escuchas al mismo tiempo, Internet te da la posibilidad de participar más allá del clásico teléfono. Ahora hay cien mil maneras de que los oyentes participen en la radio. Está siendo un revulsivo para los medios.

¿Desventajas?

De momento nos permite saber qué es lo que gusta, qué es lo que interesa más y sirve de guía. También es peligroso, porque si te dejas llevar solamente por lo que funciona puedes dejar desguarecidas otras áreas y hacer una información más al gusto del consumidor, pero en el peor sentido de la palabra. Este también es uno de los retos, no deslizarnos hacia dar absolutamente y exclusivamente solo lo que gusta.

A todos estos cambios hay que sumar las redes sociales, que llegaron hace algún tiempo y no solo para quedarse, sino para multiplicarse.

No queda otra que estar en ellas, en las que ya había y en las nuevas. No se puede ir de ermitaño y decir que no pasas por ellas y no estás en redes sociales. Desde siempre he estado en unas poquitas, Twitter y Facebook sobre todo, pero también tienes que estar en Instagram y en las nuevas que están saliendo.

Son tiempos convulsos para la profesión. ¿Es imposible acomodarse como periodista?

Pienso que no. Además, pienso que eso es bueno. No me entra en la cabeza la perspectiva de estar haciendo siempre lo mismo y de la misma manera. Podía haberme quedado haciendo lo que hacía, pero he dado este paso porque me atraía cambiar. Hay tantas cosas que te gustan... No vamos a probar todos los campos del periodismo que nos gustan, pero si podemos a lo largo de una carrera abarcar los más posibles, adelante. Nunca he sido acomodaticio y las veces que he tenido como una especie de pereza, me ha ido mal. En periodismo hay que vencer la pereza y la rutina. No se trata de dar saltos al vacío, pero sí de movernos en otros campos.

Hablemos de calidad del periodismo, de las fake news o falsas noticias. En ocasiones, la llamada prensa seria nos dejamos llevar por ellas.

Demasiadas veces. No es un invento nuevo, porque bulos y falsas noticias ha habido siempre, y en cierta forma se ha caído en este tipo de informaciones.

Pero la rapidez de propagación ahora es imparable y no hay freno.

Eso es lo que está pasando que antes no había: la capacidad de propagación que hay ahora. Una vez que una falsa noticia ha echado a volar, es imposible revertirla. Hay miles de falsas noticias, mil veces desmentidas, que la gente sigue considerando auténticas. Es a lo que más miedo tengo, pero no veo tampoco cómo se pueden limitar. Nosotros, desde aquí vamos a poner alma, corazón y vida para que no nos cuelen una falsa noticia, para no contribuir a difundirla y para desmentirla si está ya circulando.