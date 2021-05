La belleza 'curvy' de Hayley Hasselhoff

En un hermoso y sincero así soy y así me presento, Hayley Hasselhoff ha dado estas semanas una magnífica lección al mundo, y a su propia familia. La hija más conocida del popular Mitch Buchannon (en la ficción), harta de una vida de dietas, sacrificios y mucha infelicidad, acaba de romper por fin con todas las normas y estereotipos, esos que fijan una belleza exclusiva, raquítica, asiliconada y lejos de cualquier bocadillo o croissant. Por muy saludables que sean. Sobre todo en aquellas revistas, como Playboy, que reservan sus páginas para exhibir con poca ropa a mujeres (y a veces hombres) de medidas estándar. Pues bien, este pasado mes de abril, la edición alemana ha roto con dicha injusta tradición y ha destacado en su portada a la hija pequeña del vigilante de la playa más famoso de todos los tiempos.

Y lo más importante de todo, lo ha hecho como primera modelo de tallas grandes en ocupar la primera página de la erótica revista. Sin duda, un hito en positivo para una publicación con más de 67 años de historia. "Espero inspirar a las mujeres a enfrentar sus miedos y a llevar una vida con unos objetivos en los que sus cuerpos no las definan", ha explicado en sus redes sociales. Cabe señalar que para Hayley, que comenzó a trabajar con Ford Models a los 14 años, este paso supone dar un salto cualitativo en su carrera. Siempre tuvo sobrepeso y ha detallado en innumerables entrevistas que sufrió bullying en la escuela: "Me siento profundamente humilde y honrada de ser la primera modelo curvy en una portada europea de Playboy. Me invade la emoción por lo que esta portada significa para la inclusión y su mayor propósito hacia el empoderamiento femenino. Quería usar esta plataforma para expresar que tienes el poder de amar tu cuerpo sin dudar de los estándares de belleza de la sociedad", ha dicho.