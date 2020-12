El estilo de... Eugenia Martínez de Irujo

¿Quién es ella?



Su infinito nombre es María Eugenia Brianda Timotea Cecilia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, nacida en Madrid el 26 de noviembre de 1968. Es la menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de Tormes, por lo que es aristócrata, XII duquesa de Montoro y grande de España. A lo largo de su vida se ha empeñado en demostrar que está alejada de la vida palaciega de su familia, ya que dejó de vivir en las diversas residencias oficiales de la Casa de Alba, estableciéndose en su finca La Pizana, en Gerena (Sevilla). Antes de que falleciera su madre se hizo un reparto previo, y a Eugenia también le correspondió la finca de Ibiza S'Aufabaguera, en Cala Salada.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque siguiendo la estela de otras celebrities, la duquesa de Montoro ha probado suerte en el mundo de la pintura. Hace poco presentaba una exposición en Madrid bajo el nombre de El arte de querer. Como la única hija de la fallecida última duquesa de Alba tiene la vida resuelta y no pretende ganar ni cinco con estos cuadros, así que el beneficio íntegro de todos los que venda será para la Fundación Querer, con la que colabora desde hace unos años.



Vida personal

El 23 de octubre de 1998 contrajo matrimonio con el torero Francisco Rivera Ordóñez en una ceremonia que se celebró por todo lo alto y que contó con aproximadamente 1.400 invitados. De la unión nació una hija, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, el 16 de octubre de 1999. Después del divorcio, en 2005 María Eugenia tuvo una relación con Gonzalo Miró hasta 2009, y después varias relaciones, algunas confirmadas y otras no ?(por ejemplo con José Coronado), hasta que en 2018 contrajo matrimonio con Narcís Rebollo Melció, presidente de Universal Music España y Portugal, en Las Vegas.



¿Tiene estilista?

No cuenta con una de cabecera, pero para ocasiones especiales echa mano de diferentes profesionales, como el director de arte y estilista Alberto Murtra, culpable de alguno de sus looks más rompedores.



¿Cómo es su estilo?

Se podría decir que de su madre ha heredado un estilo que se podría definir como propio, único y muy característico, sin el que sería muy difícil imaginarla. Desde hace muchos años la imagen de Eugenia Martínez de Irujo ha estado ligada a un inconfundible estilo hippie que se ha convertido casi en una seña de identidad. Recién superados los 50 años goza de una libertad única a la hora de vestir, algo que ha cultivado con el paso de los años. Muchos identifican este rasgo con el carácter alegre y bohemio de su madre, a la que se parece muchísimo.





El espectacular vestido de estampado étnico y mangas abullonadas de la última colección presentada este verano por la también aristócrata Inés Domecq, marquesa de Almenara y esposa de uno de sus sobrinos (todo queda en casa). Lo lució en el Festival de Cine de San Sebastián para la presentación documental sobre la historia de Tous (en la imagen).Hace mucho tiempo que Eugenia se ha empeñado en demostrar que ni su edad ni su estatus social van a condicionar en algún momento su vestidor, poblado de vestidos vaporosos, pantalones campana, estampados psicodélicos y flecos, que figuran entre sus imprescindibles.Le resulta imposible prescindir de las plataformas. Puede que debido a su escasa altura (apenas supera los 1,50 metros), los zuecos de madera, las cuñas o los botines de tacón ancho son sus piezas favoritas, ya sea en verano o en invierno.