El estilo de... Chris Martin

¿Quién es?

Se llama Christopher Anthony John Martin y nació en Inglaterra en 1977. Es cantante, compositor y líder de la banda Coldplay. Esta formación británica se hizo mundialmente conocida tras el éxito de su cuarto álbum, Viva la Vida or Death and All his Friends (2008), que mereció tres premios Grammy y fue el disco más vendido del año. La educación que recibió Chris Martin fue exquisita, ya que estudió en las escuelas privadas más caras de Reino Unido. Fue allí donde, con dos compañeros de estudios, formó su primera banda, The Rockin' Honkies, dedicada al rhythm and blues y al soul, y donde conoció al que años más tarde sería su manager, Phil Harvey.

En 1996 Martin ingresó en el University College de Londres, la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra; estudió Historia antigua y se graduó con honores en griego y latín. Un chaval modélico. Fue en la universidad donde se conocieron los miembros de lo que en un futuro sería Coldplay, nombre con el que lograría el reconocimiento internacional.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

Porque ha pasado el verano en Mallorca junto a su pareja Dakota Johnson, disfrutando de unos días de descanso y acercándose a Barcelona para disfrutar de algún partido de fútbol desde el palco del Nou Camp.

Vida personal

Estuvo casado con Gwyneth Paltrow desde 2003 hasta 2014, cuando se separaron, manteniendo desde entonces una aireadísima relación de amistad. Tiene una hija llamada Apple Blythe Alison Martin, que nació en 2004 en Londres, y un hijo, Moses Bruce Anthony Martin, nacido en 2006. Martin había sido lo que se dice un chico bueno al que no se le conocía relación estable hasta su matrimonio, pero tras su divorcio fue encadenando una famosa detrás de otra. Desde que en marzo de 2014 el cantante anunció su separación de Paltrow en pocos meses comenzó un desfile de parejas: la modelo y presentadora Alexa Chung, la actriz Jennifer Lawrence, además de Kylie Minogue, Annabelle Wallis, Katy Perry y Dua Lipa. Casi nada. Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, parecía otra conquista exprés de corto recorrido, pero ya llevan tres años juntos.

¿Cómo es su estilo?

El líder de Coldplay, uno de los cantantes más carismáticos y queridos, ha ido evolucionando con el tiempo y está claro que su relación con Paltrow, fanática declarada de las tendencias, marcó el cambió. Pasó de un soso y sobrio negro a una explosión de color y unas chaquetas militares que se convirtieron en objeto de deseo de medio mundo. Sobre el escenario luce como nadie las chaquetas entalladas negras con hombreras, sobre las que destacan los colores malvas, rojos, azules y rosas, y tampoco escatima en cintas y apliques bordados muy al estilo revolución francesa. Los pantalones, pitillos, tampoco se salvan de su pasión por la customización.

¿Su mejor 'look'?

Todos los looks que luce cuando se sube a un escenario, en los que destacan los colores alegres, las zapatillas llamativas y el sello de la casa: camiseta de manga corta sobre otra de manga larga.

¿Tiene estilista?

No que se sepa, pero su mujer (ahora ex mujer) siempre ha tenido voz y voto en sus estilismos, cuando estaban casados y una vez divorciados.

¿Y para el día?

Lejos de los focos su estilo también ha cambiado. Poco queda de aquel Martin que echaba mano del estilo deportivo y de unos omnipresentes pantalones de chándal. Hace tiempo que decidió llenar su guardarropa con prendas también cómodas pero con más estilo. Así, ya no es raro verlo con un total look en negro con unas zapatillas de color llamativo.

Su prenda fetiche

El eje central del armario de Martin es la camiseta de manga corta con coloridos estampados. Son camisetas lisas con algún detalle, generalmente colocados estratégicamente en el hombro o las mangas.