La Fórmula Student, el paso previo a llegar al gran circo

pamplona – La Fórmula Student, también conocida como SAE Formula Student, es una competición automovilística entre estudiantes de universidades de todo el mundo que promueve la excelencia en ingeniería a través de una competición automovilística donde cada equipo universitario diseña y construye un vehículo monoplaza con el que posteriormente compite. A diferencia de la Fórmula 1, el objetivo principal de Fórmula Student no es la velocidad sino que se valoran diversas características técnicas y económicas del diseño, y también el plan de negocio y la viabilidad empresarial del proyecto.

El objeto de la competición es simular una situación real en la cual una empresa de competición contrata al equipo para desarrollar un prototipo cuyos compradores hipotéticos serían corredores amateur. Debido a ello, el vehículo debe satisfacer unas prestaciones elevadas en aceleración, frenada, y estabilidad, pero también debe ser fácil de mantener, barato y fiable. Otros factores como la estética y el confort se valoran igualmente. El precio máximo para el vehículo es de 21.000 euros y la victoria es para el equipo que mejor logre superar todos estos requisitos.

Aprovechando esta experiencia y los contactos, Miguel Eslava aprovechó la oportunidad para desarrollar su trabajo final del Máster (TFM), junto con Daniel Gratacós, ingeniero del Dakar de Carlos Sainz.

Sobre sus cualidades, Miguel Eslava reconoce que "yo no era el número 1 en clase, pero era el que más tiempo pasaba en la biblioteca. En las asignaturas que me gustaban yo era excelente, pero luego había otras que no me llamaban mucho la atención. Entonces yo vi la carrera y el máster como un camino que había que recorrer para llegar a la Fórmula 1. Tienes que ser una persona realmente apasionada. Pero que te gusten ver las carreras de Fórmula 1 no significa que te guste trabajar en Fórmula 1. Tienes que probar el motorsport, tienes que probar una Fórmula Student porque tú eres el que trabajas detrás de las cámaras y no trabajas durante la carrera, sino para que vaya el coche en la carrera. Cuando eres ingeniero de pista tu fin de semana es de trabajo y la presión y precisión hace que necesites ser robusto y resiliente. Que te tropieces con una piedra, te levantes y sigas, que no decaigas. Y tienes que ser una persona espabilada e inteligente, en el sentido de que tienes que tener una facilidad para adaptarte y aprender, no tienes que ser el más listo, pero sí tienes que ser muy bueno aprendiendo".