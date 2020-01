Propone resolver su juicio de divorcio con un duelo de espadas

eeuu - David Ostrom, un hombre de 40 años de Kansas (Estados Unidos) que se está separando de su esposa Bridgette, no cree demasiado en los procesos judiciales y ha solicitado que sus diferencias se resuelvan a la antigua usanza: en un juicio por combate con espadas. En un escrito al juez Craig Dreismeier, citado por la red social LAD Bible, Ostrom sostiene que "hasta el día de hoy, el juicio por combate nunca ha sido explícitamente prohibido o restringido como un derecho en los Estados Unidos" y que se había utilizado en otros países, poniendo como ejemplo un combate llevado a cabo en 1818 en la Corte Británica. Ostrom ha comentado que su exesposa y su abogado, Matthew Hudson, ya lo "destruyeron legalmente", por lo que demanda luchar en un "campo de batalla" y "desgarrar sus almas". Eso sí, ha exigido que le otorguen doce semanas para entrenar y "forjar una katana" al estilo tradicional japonés, ya que, curiosamente, no tiene experiencia en este tipo de lucha. La petición del retador es que sea Hudson, el abogado, el que combata contra él, aunque no se opone si su antigua cónyuge desea seleccionar a otro "campeón" que la defienda en la contienda. El abogado de la exesposa, que ha pedido que se practique una evaluación psiquiátrica a Ostrom, le ha contestado señalando que la solicitud de duelo, de realizarse, podría terminar con un final mortal, con consecuencias mucho peores que las de un juicio convencional por custodia. No obstante, el juez que lleva el caso aún no ha tomado una decisión al respecto.