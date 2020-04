Muere por coronavirus un activista anticuarentena que negaba la pandemia

La pandemia de coronavirus ha generado muchas suspicacias y teorías. Desde que se fabricó por error en un laboratorio de Wuhan hasta que todo es un invento de los políticos. Precisamente esto último es lo que sostenía John McDaniel, un negacionista de la crisis sanitaria al que el coronavirus al final le ha pasado factura.

McDaniel formaba parte de una corriente muy extendida en EEUU, los anticuarentena. Gente que se niega a tomar medidas preventivas como por ejemplo el confinamiento. Este estadounidense de 60 años, natural de Ohio, finalmente ha fallecido tras dar positivo en Covid-19, según informa el diario Daily Mail.

McDaniel lanzaba sus proclamas anticuarentena desde las redes sociales. En su cuenta de Facebook criticó el cierre de bares y restaurantes decretado por el gobernador de Ohio. "¡El gobernador DeWine ha ordenado el cierre de bares y restaurantes! ¡Y una mierda! El no tienen autoridad. Si está paranoico que no salga. No debería afectar a los demás que queremos vivir nuestra vida", escribió McDaniel.

A su juicio, todo era una mentira, un invento de los políticos. "¿Alguien tiene las narices de decir que todo esto del Covid-19 es un invento de los políticos?", dijo en otro post de Facebook.