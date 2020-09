Australia lanza una oferta de trabajo para vivir en una isla tropical

Las autoridades medioambientales de Australia han anunciado la apertura de una vacante para vivir y trabajar a tiempo completo en el "paraíso" de una isla tropical frente a las costas de Queensland, en el noreste del país. La oferta laboral es para convertirse en el cuidador de una pequeña isla denominada Low Isles, en el parque marino de la Gran Barrera de Coral. La isla no tiene ningún habitante y solamente recibe turistas y amantes del buceo. "El objetivo del guardián será garantizar los valores naturales y patrimoniales de este territorio". La vacante señala que se busca a personas que "no tengan miedo de ensuciarse las manos y vivir de forma remota". Sin embargo, las autoridades aclaran que se trata de un "trabajo duro", porque la persona seleccionada para el puesto tendrá que velar por todo, desde el mantenimiento de varios edificios e infraestructuras como el sistema de energía solar y de aguas residuales hasta realizar el conteo de las poblaciones de aves. Además, deberá colaborar con los operadores turísticos, limpiar los baños y realizar trabajos de jardinería. "Buscamos personas apasionadas por la sostenibilidad y el patrimonio natural, con experiencia en el mantenimiento de infraestructuras y que no tengan miedo de ensuciarse las manos y vivir de forma remota" con limitado suministro de energía eléctrica y agua potable, señala la vacante, que no hace mención del salario. Las solicitudes se aceptarán hasta el 25 de septiembre.