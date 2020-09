Una boda termina con una pelea campal y una invitada en el suelo

reino unido – En las redes sociales circulan imágenes de una batalla campal, en la que se vio involucrada la novia de una boda y otras personas que asistieron al enlace. Los hechos ocurrieron el primer fin de semana de septiembre en las afueras de un club de rugby, cerca de la ciudad de Swansea (Gales, Reino Unido). En las imágenes, publicadas inicialmente en Reddit, se puede apreciar, en un primer plano, a una mujer tendida en el suelo boca abajo sin moverse. Más atrás la cámara enfoca un altercado entre tras personas entre ellas una mujer vestida con un traje blanco de boda. La mujer, bastante enfadada, estaba aparentemente tratando de separar a dos hombres que luchaban entre sí. Según el usuario que subió el vídeo a dicha red social, la mujer tendida en el suelo estaba ebria y se quedó dormida en una muy mala posición, y es una amiga de la novia. Además, señaló que muchos de los invitados no acudieron a la boda, precisamente porque temían que algo así ocurriera. La Policía local acudió al lugar, pero no se registraron detenciones, ni heridos de gravedad, según informó el portal The Sun. La administración del club aclaró que la pelea se desató una vez terminada la fiesta, y que el personal del establecimiento brindó ayuda a todas las personas que estuvieron afectadas por los incidentes.