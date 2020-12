Demanda a sus padres por destruir su colección de porno y gana el juicio

Según los medios, David Werking se mudó temporalmente a casa de sus padres después de que su matrimonio no funcionara, llevando consigo una colección de pornografía

Una corte estadounidense del estado de Michigan falló en favor de un hombre que demandó a sus padres por destruir su colección de películas y revistas pornográficas, con lo que ahora podría recibir una compensación económica por su pérdida, informó la AP. Según los medios, David Werking se mudó temporalmente a casa de sus padres después de que su matrimonio no funcionara, llevando consigo una colección de pornografía que, según el afectado, tiene un valor de 29.000 dólares (23.658 euros). De acuerdo al juez de distrito Paul Maloney, "los acusados admitieron en repetidas ocasiones que habían destruido" la propiedad de su hijo, argumentando tener el derecho de hacerlo. No obstante, fueron incapaces de citar algún "estatuto o jurisprudencia para apoyar su afirmación". El Tribunal no tiene intención de celebrar una audiencia de presentación de pruebas, pero Maloney ordenó a ambas partes presentar informes sobre el valor de la colección.