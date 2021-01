Captan un brillante objeto azul no identificado en Hawái

Numerosos residentes de la isla hawaiana de Oahu (EEUU) informaron a las autoridades sobre un brillante objeto no identificado que iluminó el cielo la noche del pasado martes y luego supuestamente cayó al océano, según informan medios locales. Las imágenes, captadas por múltiples testigos y publicadas en las reses sociales, muestran un objeto azul luminoso volando. "No sé lo que era. Iba muy rápido", afirmó la residente de la localidad de Nanakuli Moria, y detalló que la bola desapareció en el agua tras recorrer unos 5 kilómetros. La mujer detalló que llamó a la Policía y mientras los oficiales acudieron al lugar, su marido y ella vieron un segundo objeto brillante. "Mi esposo miró hacia arriba y vio venir la luz blanca", dijo y agregó: "Era más pequeña. Venía en la misma dirección que la azul". Por su parte, el portavoz de la Administración Federal de Aviación de EEUU, Ian Gregor, comunicó el jueves que el organismo recibió la noche del 29 de diciembre un informe policial sobre un posible avión caído en la zona. "Pero no había ningún avión desaparecido de los radares y no hay informes de aviones atrasados o desaparecidos", añadió.