Rescatada una gata que pasó once días en el techo de un aeropuerto

Una gata se escapó de su transportín en el aeropuerto de Nueva York y se escondió en el techo del edificio. Once días después, el animal fue encontrado con vida y en estado de estrés por un grupo de voluntarios que se dedican a la defensa de la seguridad de vuelo de las mascotas. Unos días antes de Navidad, Taylor Le, una maestra pastelera de 43 años, se dirigía de Nueva York a California para reunirse con su familia. Mientras pasaba el control en el aeropuerto de LaGuardia, los agentes de seguridad obligaron a Le a sacar del transportín a Muji, su gata de 6 años. "Pasamos por el detector de metales y con el ruido ella se asustó, me mordió y echó a correr", explicó Le. La felina corrió por toda la terminal hasta esconderse en el techo. Poco después, al no recibir noticias de los funcionarios del aeropuerto, la mujer hizo un llamamiento por Facebook y finalmente el grupo de voluntarios del grupo de defensa de la seguridad de vuelo de las mascotas Where is Jack?, logró un permiso para llevar un perro de rastreo a la terminal y acabaron encontrando a Muji.