Pierde 28 millones de dólares al no reclamar su dinero de la lotería

El ganador del premio mayor de una de las loterías más grandes de Brasil no se presentó a reclamar el dinero hasta la fecha límite y perdió su derecho a obtener más de 28 millones de dólares (23 millones de euros aproximadamente) que le correspondían, informan medios locales. La recompensa principal del sorteo de Año Nuevo de la lotería Mega-Sena da Virada 2020 tuvo lugar el pasado 31 de diciembre y dos personas lograron adivinar los seis números de la combinación ganadora: 25-35-41-17-20-42. Sin embargo, por alguna razón que aún se desconoce, uno de los afortunados todavía no se ha presentado a recibir los 162,6 millones de reales (23,8 millones de euros) que merecía. Se supo que el boleto se compró de forma electrónica en Sao Paulo, pero el organizador del juego, el banco Caixa Económica Federal, señaló que es responsabilidad del concursante reclamar el premio en un plazo de tres meses, que ya expiró el 31 de marzo. Se trata de la mayor cantidad no canjeada en la historia de esta lotería y aunque parezca un hecho excepcional es algo que ocurre con frecuencia. Por ejemplo, en 2020, el dinero de premios no canjeados ascendió a más de 54 millones de dólares (46 millones de euros), recoge la cadena Globo. El dinero no reclamado será transferido al Fondo de Financiamiento para Estudiantes (FIES), un programa gubernamental que ayuda a las personas a costear sus estudios.