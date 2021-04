Un 'streamer' bate el récord de suscriptores tras emitir en directo sin parar durante 31 días

eeuu – Tyler Blevins, más conocido como Ninja, es el streamer más conocido del mundo, hasta el punto que incluso su fama le llevó a concursar en el programa Mask Singer USA. Por ello, batir en Twitch un récord ostentado por él es todo un logro, por lo que el creador de contenido Ludwig Ahgren puede sentirse orgulloso. Este joven estadounidense, que tiene un canal de YouTube con 1,48 millones de suscriptores y más de 240.000 seguidores en Instagram, se centró en superar al streamer más importante del mundo en Twitch, y para ello estuvo emitiendo en directo en la plataforma durante 31 días sin parar. Hace un mes, Ludwig Ahgren inició su streaming con un contador de suscriptores que comparaba al récord de 269.155 de Ninja. Pero, además, también había un temporizador que contaba el tiempo que quedaba de directo y, por cada suscripción, se añadían 10 segundos. Por tanto, podría no haber conseguido su reto si los usuarios no se hubieran ido añadiendo. Tras 31 días emitiendo ininterrumpidamente, superó la barrera de Ninja de 269.155 suscriptores (Ahgren actualmente tiene más de 272.000) y se ha convertido en el streamer con más suscriptores de la historia de Twitch. Aun así, es cierto que Ludwig Ahgren no estuvo despierto durante esos 31 días, pero sus descansos no impidieron que sus visitas bajaran a 0. Tras su logro, el streamer fingió que llamaba a Ninja, aunque en realidad usó fragmentos de su voz para hacer ver que hablaba con él. Sin embargo, el verdadero Tyler Blevins le felicitó por Twitter después de que superara su récord. El streamer anunció que el último día de esta maratón en Twitch lo haría solidario y, por cada suscripción, donaría 5 dólares a la protectora de animales The Humane Society y al hospital infantil St. Jude's.