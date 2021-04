Un artista hace retratos hiperrealistas en unos minutos que regala a los pasajeros del metro

Devon Rodríguez es un joven de 25 años que no deja de sorprender a los usuarios del metro de Nueva York haciéndoles retratos hiperrealistas que después les regala. En tan solo unos minutos Devon es capaz de hacer un retrato que casi parece una fotografía y que deja boquiabiertos a sus ocasionales modelos, que no saben nada hasta que el artista se les acerca para regalarles el dibujo. Rodríguez comparte su trabajo en redes sociales con gran éxito, pues acumula casi dos millones de seguidores en Instagram, casi 15 millones en TikTok y 700.000 en su canal de YouTube. Que Devon haga retratos no es nada casual, pues desde muy pequeño se interesó por la pintura y el arte. Nació en 1996 en la parte sur del barrio del Bronx en Nueva York y a los ocho años comenzó a hacer grafitis con sus amigos. Sin embargo, con 13 años le arrestaron y dejó el arte callejero para centrarse en los retratos. En 2012 entró en el Instituto de Arte y Diseño de Manhattan para después acudir al Fashion of Technology también en Nueva York, una universidad especializada en arte, diseño, comunicación y negocios. Su trabajo se ha publicado en medios de reconocido prestigio en Estados Unidos.