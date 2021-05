Una plaga de ratones lleva al límite a los agricultores de Australia

Una incontrolable plaga de ratones, considerada como una de las peores en las últimas décadas en Australia, está arrasando desde hace semanas cultivos y ha llevado al límite a los agricultores del país, que aún no levantan cabeza después de sufrir de forma consecutiva devastadores incendios, sequías e inundaciones.





Mouse plauge is worsening - Maree Pobje from Tottenham has filmed an update, with even more mice pouring out 50m from her house. She says "it is disgusting the Gov isn't helping with costs as we live in the middle of a plague riddling every surface in our house, clothes & food" pic.twitter.com/Gy7ZRg3Cov