Consigue que nazca un patito de un huevo común de supermercado

Una residente de Gales, en Reino Unido, decidió probar a hacer nacer un polluelo a partir de huevos comprados en supermercados, un método que había visto en Tik Tok. Tras ver un vídeo en la red social, Adele Phillips compró media docena de huevos de pato en una tienda y una incubadora a través de Amazon. "Puse los seis dentro y miré el proceso de incubación en la Red: los puse a 37,5 grados y esperé diez días para ver si eran fértiles o no", comentó la mujer. "Para el día diez vi venas en un huevo, por lo que era fértil", añadió. El proceso requirió mucho trabajo, cuidados y mantenimiento. Phillips tuvo que girar el huevo 3-4 veces al día, rociarlo con agua y ponerlo a temperatura ambiente. Después, lo colocaba de nuevo en la incubadora varias horas antes de repetir el proceso. El día 27, el polluelo comenzó a picotear la cáscara del huevo y 48 horas más tarde, finalmente salió. La mujer le puso de nombre Morris e incluso le compró un amigo. La gran mayoría de los huevos que se venden en tiendas no están fertilizados, pero a veces puede ocurrir cuando un macho se mete entre una bandada de aves comerciales ponedoras de huevos, explicó The Independent.