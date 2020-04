Los fallecidos en Italia son 17.669, con 542 en las últimas 24 horas

ROMA. Los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden este miércoles a 17.669, al registrarse 542 más en las últimas 24 horas, lo que mantiene la tendencia de los últimos días de reducción de decesos diarios.

Según Borrelli, en el último día ha habido otros 1.195 casos más, un dato superior a los 880 nuevos contagios del martes, hasta sumar un total de 139.422 casos confirmados. En el apartado de las muertes, ha habido otros 542 fallecidos, por lo que la cifra total es de 17.669.Por otra parte, los datos de las personas hospitalizadas y en la UCI siguen disminuyendo. Según Borrelli, actualmente hay 3.693 pacientes en cuidados intensivos, 99 menos que la víspera, y 28.485 hospitalizados, 223 menos. En lo que se refiere a quienes permanecen en su casa con síntomas leves o asintomáticos, representan el 66 por ciento, 63.084.El jefe de Protección Civil ha resaltado que se ha alcanzado un "nuevo récord" en lo que se refiere al dato de personas que han superado el Covid-19. Así, 2.099 pacientes han recibido el alta, lo que eleva el total a 26.491. En los últimos diez días, ha incidido Borrelli, se han registrado "casi el 50 por ciento" de los pacientes curados desde el inicio de la pandemia.Por otra parte, en el último día se han realizado 51.680 test, la cifra más alta hasta la fecha. De ellos, según ha precisado, solo el 7,4 por ciento han sido positivos, el nivel más bajo desde que comenzó el brote y que viene a confirmar que la propagación se está ralentizando. En total, se han realizado más de 800.000 análisis.En cuanto al reparto por regiones, Lombardía se mantiene a la cabeza con 28.545 casos (202 más) y 9.722 fallecidos (238 más); seguido por Emilia Romaña, con 13.110 casos (62 más) y 2.234 muertos (54 más), y Piamonte, con 10.989 casos (285 más) y 1.378 muertos (59 más).En la rueda de prensa diaria ha participado este miércoles el subdirector de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el italiano Ranieri Guerra, quien se ha mostrado partidario de no levantar las medidas por ahora en Italia, tema de debate en los últimos días dado que el Gobierno debe pronunciarse al respecto antes del 13 de abril."Abrir o pensar en abrir en esta fase es bastante difícil, no estamos en una disminución neta sino en una ralentización de la velocidad", ha prevenido, subrayando que aún queda un número considerable de personas asintomáticas que "sigue garantizando la circulación del virus".En este sentido, Guerra ha planteado que se podría pensar en relajar las medidas "por tipo de trabajo", por motivos geográficos o de edad, pero en todo caso "con un ojo puesto en una disminución marcada de la curva que aún no se ha producido"."No creo que el Gobierno italiano quiera proceder a la reapertura sin pensar en este riesgo", ha opinado Guerra, que ha incidido en que Italia está "dos o tres semanas por delante" de otros países que se están viendo afectados por la pandemia y ha confiado en que los gobiernos de estos sepan "aprender los errores que otros han cometido".Por otra parte, el consejero de Bienestar de Lombardía, Giulio Gallera, ha defendido este miércoles que no se puede comparar cómo ha golpeado la pandemia a esta región y como lo ha hecho en Emilia Romaña y Véneto, que también figuran entre las más afectadas."No se pueden hacer comparaciones entre lo que ha ocurrido aquí y lo que ha ocurrido en otras regiones: en Lombardía ha habido una bomba atómica, el virus ha circulado sin problemas durante al menos 20 días antes de ser localizado, en las otras regiones esto no ha ocurrido", ha sostenido durante su rueda de prensa diaria.

----------------------------¿Cómo estás viviendo la crisis del? ¿A qué estás dedicando el tiempo y quétienes? Puedes enviarnos tu testimonio, tusy también ideas o recomendaciones para hacer más agradable el tiempo en casa: educar a los niños, series, juegos, recetas, actividades, libros, gimnasia...Tienes a tu disposición nuestroo si prefieres contactarnos porpuedes hacerlo al número de teléfono