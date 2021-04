Ayuso acusa a Iglesias de "fomentar la violencia" y "la crispación"

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección en esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la izquierda que la apoye en una hipotética investidura "si no quiere que salga Vox" y ha acusado al cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de "fomentar la violencia" y "la crispación" en la campaña electoral porque "disfruta con ello".

"Tanto dice el PSOE que viene la ultraderecha, (que) no quiere a Vox (...), que en realidad es un ataque al PP, no a Vox. Si tanto quiere la izquierda y el PSOE que no salga Vox, que me voten a mí", ha declarado en una visita al colegio concertado bilingüe Padre Manyanet, en Alcobendas (Madrid), junto a la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, donde ha presentado su programa educativo para las elecciones del 4 de mayo.

Allí se ha referido a las amenazas que han recibido varios representantes políticos en los últimos días, que han generado, según Ayuso, un clima de "tensión", pero que en su opinión desaparecerá el 5 de mayo tras las elecciones.

"La persona que más ha fomentado y contemporizado con la violencia ha sido Pablo Iglesias", ha comentado Ayuso, que ha subrayado que ella hubiera tratado el asunto de las amenazas con "más sosiego y discreción".

"Si recibo la misma amenaza, lo hubiera hecho de otra manera; probablemente, nadie lo sabría, no le hubiera dado más importancia", ha aseverado la mandataria, que ha comentado que ella también ha recibido amenazas, pero "no hay que poner el foco ni fomentarlo".

Por otro lado, sobre el cordón sanitario que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha propuesto hacer a Vox, Ayuso ha dicho que lo que hay que hacer para evitar que los partidos que "no nos gustan" tengan representación es "debatir" en la campaña con ellos, como asegura que ella hace con Podemos.