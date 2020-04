Joe Biden se impone en caucus de Wyoming

El exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden se impuso este domingo en los caucus del estado Wyoming, votados por correo debido a la pandemia del coronavirus y que tuvieron lugar después de que el senador izquierdista Bernie Sanders se retirara de la carrera por la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre y respaldara a su antiguo rival.



El Partido Demócrata reveló que Biden se impuso con un 72,2 %, con lo que obtuvo diez delegados, mientras que Sanders alcanzó un 27,8 % de la votación, que representa cuatro delegados de cara a la convención nacional de esa fuerza política.



El plazo para la votación, que se llevó a cabo por correo, se extendió después de haber sido fijada inicialmente hasta el 4 de abril.



Este domingo, Biden se pronunció en su cuenta de Twitter sobre las muertes causadas por el coronavirus en el país, que en esta jornada sobrepasaron las 40.000.



En un mensaje después de que se conocieran las estadísticas, Biden dijo que él y su esposa, Jill Biden, tienen en sus oraciones a los seres queridos de las más de 40.000 personas que han perdido la vida en medio de la pandemia en el país.



"Este es un día solemne para nuestra nación y habrá más días difíciles por delante, pero si nos unimos, superaremos esto", indicó el que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).





To everyone working on the front lines of this crisis, thank you. We truly couldn't get through this without you. pic.twitter.com/vr10U5pca6