EEUU acusa a Rusia de ciberataques a varias agencias

MADRID – El Gobierno de Estados Unidos aseguró que ha sido víctima de una serie de ataques cibernéticos que habrían recibido algunas de sus instituciones y agencias por parte de piratas informáticos rusos, después de que el Departamento de Comercio alertara de una filtración de sus datos.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca señaló que estos ataques podrían estar dirigidos por piratas informáticos rusos, tras confirmar otra posible intromisión en la base de datos del Departamento del Tesoro.

Tras el mensaje de denuncia, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, aseguró que el Gobierno de Moscú no ha tenido nada que ver con los ciberataques, y se quejó de que "no se debería culpar a los rusos tan infundadamente de todo. "No tenemos nada que ver con eso", subrayó.