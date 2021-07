Inglaterra pone fin a las restricciones por el covid

Inglaterra ha puesto punto y final a las últimas restricciones legales por el covid en Inglaterra. En un momento en el que los casos diarios de coronavirus superan en el conjunto del Reino Unido los 50.000 por primera vez en seis meses debido a la predominante variante Delta, más transmisible.



Según el primer ministro, Boris Johnson, se ha logrado el objetivo perseguido por el programa nacional de vacunación, que el líder tory calificó de "logro extraordinario". Desde que comenzó a aplicarse dicho programa de inmunización en diciembre de 2020, más de 46 millones de personas del conjunto del Reino Unido han recibido al menos una dosis del preparado.



Desde la medianoche de este lunes ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en interiores, se suprime la norma de los dos metros de seguridad entre personas, o las limitaciones de aforos en espacios cerrados. Además han reabierto las discotecas, los clubes nocturnos y los teatros. Los bares y pubs pueden servir ya en barra con lo que verán su aforo multiplicado. Algunos locales de ocio nocturno han celebrado el final de las restricciones.





The countdown to clubbing. Nightclubs can open for the first time in over a year, as from midnight England's covid restrictions are lifted. @BBCNews @BBCBreakfast pic.twitter.com/Wk3WbqXgpq — Luxmy Gopal?? (@luxmy_g) July 18, 2021

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 18, 2021

FIN DE LA CUARENTENA PARA LOS VACUNADOS

El pasado viernes más de 1.200 científicos publicaron un artículo en "The Lancet" en el que calificaban como "experimento peligroso" el fin de las restricciones en Inglaterra.El, considera que la lucha contra la pandemia debe realizarse ahora desde la responsabilidad individual y no desde la imposición legal. En un vídeo el mandatario británico ha pedido a la población que sean "cautelosos". Una grabación que llega con el primer ministro aislado después de haber sido contacto directo con el ministro de Sanidad, Sajid Javid, que ha dado positivo en la prueba covid.En un principio, se anunció que Johnson evitaría la cuarentena al acogerse a un programa piloto de tests diarios que les permitiría continuar atendiendo tareas gubernamentales esenciales. No obstante, tras las muchas críticas recibidas de diversos sectores, el primer ministro accedió a someterse a la cuarentena.Además, las restricciones también han disparado las reservas de los ingleses en otros países puesto que lasa Inglaterra.Desde que Reino Unido anunció el levantamiento de esta cuarentena las reservas han aumentado un 400 % en el Estado. Las aerolíneas, Ryanair e Easyjet entre otras, han aumentado frecuencias y capacidades con el Reino Unido aunque también con otros emisores importantes, como Alemania, en previsión de que se anime una demanda retraída por el aumento de los contagios, lo que había provocado cancelaciones y caídas de reservas.