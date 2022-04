Más de 4,1 millones de refugiados han salido de Ucrania desde la invasión rusa

La cifra de refugiados salidos de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa asciende ya a unos 4,1 millones, según los datos de la ONU, que estima también en 6,5 millones las personas que han abandonado sus hogares pero siguen en territorio ucraniano.





4 million have fled Ukraine

~ 6.5 million are displaced inside the country

~ 13 million are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave



We are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second.