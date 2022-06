Conmoción en Bolivia por la muerte de un niño de 11 años violado por cuatro hombres

El niño de 11 años que fue abusado sexualmente por cuatro hombres que lo contagiaron con VIH murió esté sábado en un hospital en la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde había ingresado hace una semana en terapia intensiva.



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Edwin Viruez, confirmó a medios locales el deceso del menor, que en la víspera había entrado en estado de coma.



"La condición y la situación de salud era muy critica", lamentó Viruez, que expresó sus condolencias a la familia del menor.



El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, Carlos Oporto, señaló que el menor entró en estado de coma y sufrió dos paros cardíacos, "los médicos lograron reanimarlo en el primero, ya en el segundo no resistió".



Oporto dijo que este caso tiene el "agravante de violación y ahora de muerte" del menor y que las autoridades "ya tienen los elementos de prueba" para "incorporar mayores agravantes" para la sanción de este tipo de delitos.



El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que este caso "no puede quedar en la impunidad" al tiempo que expresó sus condolencias.



"Expresamos nuestro más profundo dolor por la partida del pequeño en Yapacaní. Este trágico desenlace no puede quedar en la impunidad, es inconcebible aceptar tanta maldad en contra de un inocente niño. A su familia, todo el apoyo y nuestras más sentidas condolencias", escribió Arce en sus redes sociales.





El caso se conoció el fin de semana pasado después de que la madre del menor pidiera justicia para su hijo, tras sufrir lasy que lo tenían amenazado.El año pasado al menor le detectaron la enfermedad y ante esta situación él mismo contó los vejámenes que sufría por parte de los cuatro hombres a quienes identificó.Dos de los presuntos agresores son menores de edad, de 15 y 17 años, y los otros dos de 23 y 28 años de edad. Este último falleció el año pasado a causa delEl miércoles pasado vecinos de la localidad de Yapacaní, de dónde era el niño, llegaron enardecidos hasta el juzgado en el que se encontraba uno de los presuntos abusadores de 23 años, rebasaron a la Policía, sacaron al hombre y lo golpearon.El acusado fue rescatado por la Policía y enviado a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz,, con una detención preventiva de 180 días mientras se realicen las investigaciones.El otro aprehendido, que es menor de edad, fue remitido a un juzgado de la niñez y estará detenido en el centro de rehabilitación Cenvicruz, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia.Mientras que el tercer acusado, también menor de edad, es prófugo y creen que puede estar en Chile, por lo que las autoridades harán las gestiones necesarias para que se activen las alertas migratorias.