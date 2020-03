"No me cabe duda de que Felipe VI ha sido un encubridor de las fechorías de su padre"

Anasagasti vio en el discurso de Felipe VI " una faena de aliño" sin gestos sobre la crisis de la corona, por lo que cree que alimentó la imagen de una institución inservible

pamplona – Al exdiputado y exsenador Iñaki Anasagasti, el mensaje de Felipe VI le pareció "de una gran sobreactuación". A su juicio, "todo estaba muy impostado y dirigido a mantener esa falsa relación con sus ciudadanos, desde el punto de la imagen, pero nada más. Fue muy vacío y defraudó mucho". El veterano político, que en 2014 publicó el libro 'Una monarquía nada ejemplar', considera que esta institución "es una gran mentira que se quiere seguir manteniendo" con apoyo mediático.

Lleva años analizando críticamente el devenir de la monarquía. No sé si esta crisis le sorprende.

–Si uno se lee la Constitución el Rey tiene un papel, que es ser árbitro y moderador. Y también le da un papel en relación con las Fuerzas Armadas. Mi experiencia en Madrid fue que Juan Carlos no fue moderador cuando Aznar lanzó aquella ofensiva contra el nacionalismo vasco, y que todo el mundo sabía, a nada que hablaras con la gente, el tipo de vida privada que tenía el rey.

Reparte culpas en esta situación.

–Yo siempre digo que el culpable no era Juan Carlos, porque ya sabemos cómo era. Era un Borbón, que daba una imagen de campechanía que no era tal tampoco. A la hora de la verdad era un personaje que hacía lo que hacía fundamentalmente porque todos los presidentes, desde Suárez, pasando por González, Aznar y Zapatero sabían todo lo que estaba haciendo el rey; las comisiones, los viajes, los amantes, y sin embargo no pusieron cortafuegos. Yo cuando hacía preguntas parlamentarias me decían que el rey es irresponsable. Y yo decía, pero si el rey va cazar osos en Rumanía y es acompañado por el embajador, yo puedo preguntar por el embajador. Y me decían que eso sí, pero que no me iban a contestar.

¿Y Felipe VI?

–No me creo que no supiera absolutamente nada de lo de su padre, porque con el tema de Corinna lo sabía perfectamente. Sabía cómo trataba Juan Carlos a la reina Sofía y sabía todos los chanchullos que tenía. Y si no es tonto, porque se tenía que haber preocupado. La prueba está que la denuncia que se hace en relación con estos dineros mal habidos es de hace un año. Y solamente cuando sale en The Telegraph que iba a dejar una herencia a su persona es cuando la Casa Real emite ese comunicado. No me cabe la menor duda de que Felipe VI ha sido un encubridor de las fechorías de su padre. Ya sé que es muy difícil ir contra tu propio padre, pero indudablemente, a lo que no tiene ningún derecho es a hablar de una herencia tóxica, cuando su propia herencia, ser jefe de Estado, es también muy tóxica, que viene además del franquismo.