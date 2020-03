"Navarra Suma nos ha obligado a venir aquí"

estella-lizarra – Jorge Crespo, el hasta hace unas semanas portavoz del PSN, se muestra firme a la hora de justificar la celebración del pleno: "Los técnicos han garantizado la seguridad. Estar aquí es responsabilidad de Navarra Suma, que no quiso hacerlo de manera telemática y bien podrían haberse conectado. No quisieron abrir el enlace y nos han obligado a venir aquí. Además, a muchos trabajadores se les está haciendo ir a sus fábricas, sea necesario o no, por lo tanto, estamos en las mismas circunstancias, estamos trabajando".

Además, y en cuanto a la recomendación hecha por Administración Local de no celebrarlo, reiteró que "se trata de un consejo y no de una obligación; tampoco era aconsejable tener un gobierno sin ideas", finalizó aludiendo a Navarra Suma.

Crespo, que fue de los primeros en llegar ayer al Ayuntamiento, ostentará la Alcaldía a partir de marzo de 2022 y se siente muy firme y seguro sobre el nuevo rumbo que va a tomar el Consistorio estellés tras nueve meses de parón.