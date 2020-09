Chivite ve “margen” en los Presupuestos aunque se prorrogarán en 2021

pamplona – Pese a que la crisis del coronavirus ha trastocado todos los planes económicos del Gobierno, los Presupuestos, de momento, aguantan. Es lo que dijo ayer la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a lo largo de una entrevista en la cadena Ser en la que aseguró que las Cuentas de 2020, aprobadas justo antes del estallido de la pandemia con el apoyo de EH Bildu, "por ahora van aguantando". Hasta el punto de que, en caso de tener que ser prorrogadas para el año que viene –escenario que no sería deseable, a juicio de la presidenta–, el Gobierno tendría "margen de actuación", habida cuenta que son superiores a las de 2019, como defendió Chivite ante los micrófonos.

"Hay tensiones de tesorería", admitió Chivite, que sin embargo subrayó que "estamos afrontando bien la situación sin hacer recortes y esperemos no tener que hacerlos a lo largo de esta situación". Y echó cuentas: "Entre el dinero que vamos a recibir del Gobierno de España, unos 160 millones este año, lo que teníamos de remanente –una cifra alrededor de los 100 millones–, la reorientación de partidas –usar el dinero que se tenía guardado para actuaciones que no se han podido llevar a cabo por la pandemia, como oposiciones–".

No será suficiente, es algo evidente, por lo que la deuda y la capacidad para concertar más es un tema sobre el que también fue preguntada. Navarra suscribió con el Estado un endeudamiento del 2,3% –unos 500 millones–, y hay quien ha dicho que la cifra es menor de la que podrán suscribir otros territorios, como la CAV. "Fue un primer paso, un acuerdo revisable al alza. El acuerdo dice que podremos endeudarnos lo que la comunidad necesite. Navarra pedirá lo que necesite, lo que no vamos a hacer es pedir un endeudamiento que no sea responsable", matizó.

disposición al diálogo En cualquier caso, el Gobierno llamará tanto a Navarra Suma como a EH Bildu, los dos partidos de oposición y de los que se necesitan los votos de una forma u otra. "Ahí veremos la disposición al diálogo que tienen las formaciones políticas, esperemos que la posición de Navarra Suma no sea la del PP de Pablo Casado".

transferencias

Novedades en octubre. Preguntada por las competencias pendientes, la presidenta Chivite explicó que en octubre espera que el Gobierno tenga novedades con respecto a las transferencias de Tráfico, Ingreso Mínimo Vital y sanidad penitenciaria. En el caso de Tráfico, habrá una calendarización de los plazos, que serán largos hasta la asunción completa.