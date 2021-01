Bildu ironiza con el 'flirteo' de Otegi a reclusos de ETA

pamplona – La derecha española interpeló ayer a Pedro Sánchez acerca de si "mantendrá su pacto" con EH Bildu después de conocerse que Arnaldo Otegi ha escrito una carta a los presos de ETA para que se afilien a la coalición. En la misiva desvelada por el diario El Mundo, el líder soberanista asegura a los reclusos que el partido necesita "la fuerza de las celdas". "Te escribo con el ánimo de invitarte a profundizar en tu participación en este hermoso proyecto. Pronto se cumplirán 10 años desde que la emoción que inundó el Arenal de Bilbao empezó a convertirse en proyecto político", arranca el escrito.

PP, Vox y Ciudadanos consideran el hecho como una "degradación de la política" que sería "inadmisible para cualquier gobierno serio del mundo". Desde su cuenta oficial de Twitter, EH Bildu respondió irónicamente a la información publicada colgando un tuit con la misma, incluyendo la propia carta, y con el siguiente texto a modo de réplica: "@elmundoes, ¿acaso pensáis que @ArnaldoOtegi os iba a invitar a haceros Bilkides??? #BilkideEgin por los que no están y por traer a los presos y presas a casa. Que no quieren taza, pues taza y media. ¡Vamos allá!". Por su lado, ni desde el propio Gobierno español ni desde el PSOE en particular entraron al trapo al no valorar este tipo de temas.

Ante esto el líder del PP, Pablo Casado, recordó que Otegi es "el que hizo presidente a Sánchez, le aprobó los Presupuestos y la investidura en Navarra" y ahora "reivindica la fuerza de las celdas, donde estuvo él y los asesinos de 850 inocentes". También se pronunció la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra: "¿Mantendrá Sánchez su pacto con Bildu sabiendo que sus votos vienen de la fuerza de las celdas de los terroristas de ETA?". Por su parte, el presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, acusó al coordinador de EH Bildu de reclamar "la fuerza" de "los del tiro en la nuca, la bomba lapa y la extorsión".

Igualmente, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró "repulsivo" que un partido "que pide afiliación a asesinos terroristas condicione la gobernabilidad del país".