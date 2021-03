Bárcenas: “Grabé a Rajoy destruyendo los documentos de la caja B del PP”

pamplona – Pese a anunciar de antemano que "me voy a acoger a mi derecho a no declarar" Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, volvió a acusar directamente a la anterior cúpula del PP durante su comparecencia ante la Comisión Kitchendel Congreso de los Diputados, en la que participó desde la prisión y por videoconferencia.

Bárcenas quiso dejar claro que él es el "más interesado" en que se sepa la verdad: "Soy el primero en querer saber si la cúpula del PP de Mariano Rajoy y del Ministerio del Interior organizaron el robo de documentación y ordenaron el secuestro de mi familia".

Cuando el diputado socialista Felipe Sicilia le pidió que describa el momento en el que le entregaba el dinero al expresidente del Gobierno, Bárcenas se remitió a declaraciones anteriores. "Eso es tal cual conté. Había una grabación en el que se escuchaba cómo yo le daba el remanente de la caja a Rajoy. Yo ya no sé si esa grabación sigue existiendo, igual la han destruido cuando irrumpieron en mi casa y en mi despacho". Así, afirmó que grabó la conversación con Rajoy y el momento de la destrucción de la contabilidad en B del partido.

A la pregunta de si en las carpetas donde se guardaba la documentación sobre la Kitchenhabía facturas de trajes de Rajoy pagados en B o pruebas de que alguna empresa de la Gürtel pagara algún viaje al expresidente del Gobierno, Bárcenas contó que "había documentación que hubiese resultado muy útil tanto para el juicio de la Kitchen como en el juicio que se está efectuando en estos momentos". También afirmó que Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior organizó la Kitchen"porque se lo encargó alguien que temía que saliera toda esta información".

¿Conocían la caja B del partido Rajoy, Aznar, Casado, Cospedal y Aguirre? A esta pregunta, Bárcenas declaró que Esperanza Aguirre "en ningún caso" porque no tenía nada que ver con la sede central. Tampoco Aznar porque "no figura en mis anotaciones ni le he entregado nada". Así, indicó que "las dos únicas personas con las que he tratado es el presidente y el secretario general de la época en la que yo estaba. Yo le hacía entrega de unas cantidades". No obstante, ha afirmado que no tiene "un aproximado" de cuánto dinero entró en el PP.

En su declaración ante el Congreso, el extesorero del Partido Popular negó haber negociado para que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrase en prisión: "Ni yo pedí nada por mi mujer, ni nadie se comprometió conmigo a nada", sentenció. Lo que sí pidió, y así lo confesó por primera vez, que su mujer no entrase a declarar por la puerta normal de la Audiencia Nacional, y lo hiciese a cambio por el garaje. Una solicitud que hizo al popular Alfredo Prada y que este habría trasladado a Rajoy, dando por cumplido este favor.

Del mismo modo también habló sobre cómo fue el secuestro a su familia: les pusieron bridas, les apuntaron en la sien, y fue su hijo Willy quien, tras desatarse las bridas, consiguió reducirle. "No soy consciente de que se llevaran ese día ninguna documentación de mi casa, yo creo que en ese momento no tenía nada en mi casa", añadió.

También recordó que él se ha "arrepentido", sobre el tema de los papeles, "tanto por habernos saltado la ley electoral como la ley de partidos políticos". Y añadió también que ha "asumido la ilegalidad que cometimos, otros tendrán que reconocer las ilegalidades".

Luis Bárcenas se mostró convencido con que la sentencia sobre la caja B del PP acreditará que sus famosos "papeles" son "ciertos" y, respecto a la responsabilidad de esa contabilidad opaca, aseveró que "no entra en la cabeza de nadie que alguien de un partido pueda autónomamente crear una estructura de esas características sin el control de nadie".

El PP renunció a interrogar a Bárcenas en la comisión de investigación del Congreso y dedicó su tiempo a repasar casos de corrupción de los demás partidos.

"Los dirigentes del PP que cobraron sobres sabían que el dinero no salía de debajo de un ladrillo"