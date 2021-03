El canal de Suez recupera el tráfico tras reflotar el ‘Ever Given’ seis días después

El Cairo – Tras seis días de colapso en una de las principales vías marítimas y comerciales del mundo, el portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado ayer y ya navega por el canal de Suez, después de repetidos intentos desde la madrugada de ayer de moverlo con la ayuda de la marea alta.

La Autoridad del Canal de Suez informó del "éxito los esfuerzos de reflotar el barco" y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal, después de una semana en posición horizontal bloqueando el paso por esta destacada vía en ambos sentidos.

La empresa gestora de la mercancía que transporta el Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement confirmó en un comunicado que la embarcación fue reflotada en torno a las 15.00 (hora local) y que ahora se dirige hacia el Gran Lago, en la zona central del canal de Suez, donde podrá anclarse y pasará una inspección técnica después del incidente, para después retomar su viaje con destino a Rotterdam.

También la firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en el canal, afirmó que el barco está navegando en dirección norte, acompañado por varios de los remolcadores que participaron en las operaciones para desencallarlo.

Según la cadena de televisión egipcia Extra News, que ha estado retransmitiendo en directo la operación para reflotar el portacontenedores de 400 metros de eslora, las autoridades prevén que el canal recupere su tránsito habitual horas después de las operaciones de reflotamiento.

El bloqueo del canal de Suez representaba una amenaza a las cadenas de suministro del comercio global. A lo largo de los 190 kilómetros de esta vía navegable, que conecta el mar Rojo con el mar Mediterráneo, fluye poco más del 10% del comercio mundial, según estimaciones de la Autoridad del Canal de Suez, y es una de las vías más importantes del planeta en el transporte de gas, petróleo y mercancías en contenedores. El tráfico marítimo diario a través del canal de Suez tiene un valor de unos 9.600 millones de dólares (8.150 millones de euros).

Pese al desbloqueo del Ever Given, un total de 437 barcos están a la espera de cruzar el canal de Suez después de que haya sido desencallado. "Actualmente 193 embarcaciones están esperando en Port Said (en la costa mediterránea de Egipto) para el convoy en dirección sur y 201 en Suez (en el Mar Rojo) para el convoy en dirección norte. Otras 43 están aguardando en el Gran Lago", en el centro del canal, aseguró Gulf Agency Company (GAC) en un comunicado.

Una vez que el Ever Given llegue al Gran Lago, se empezarán a mover las embarcaciones que han permanecido allí atascadas durante la pasada semana y se reanudarán los convoyes en los que transitan los barcos por el canal, de forma ordenada y por turnos ya que el tramo sur del canal solo tiene un carril. "El sistema de convoyes cambiará temporalmente hasta que el tránsito vuelva a la normalidad, lo que se espera que ocurra en 3 o 4 días", afirmó la compañía.

atasco persistente Sin embargo, Maersk, la principal naviera que opera en el canal de Suez, afirmó por su parte que el atasco podría tardar "seis días o más" en diluirse, hasta que pasen todos los barcos que están ahora mismo haciendo cola. "Conforme más barcos lleguen al bloqueo o sean redireccionados, esta es una estimación sujeta a cambios", afirmó en un comunicado.

Varias embarcaciones, incluidas algunas de la empresa taiwanesa Evergreen, de la misma naviera del Ever Given, ha variado su ruta en los últimos días para circunnavegar África, a pesar de que esto supone varios días más de viaje entre Asia y Europa o EEUU.

Maersk tiene actualmente tres barcos parados en el canal de Suez y otros 30 esperando a acceder, y ha redirigido 15 embarcaciones hacia el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África.

control del barco

Egipto descarta tener responsabilidad. Las autoridades egipcias han apuntado a varios factores causantes del incidentes, entre ellos el viento de 40 nudos que generó poca visibilidad por la tormenta de arena. Sin embargo, no han querido sacar conclusiones apresuradas ni hablar aún de indemnizaciones o responsabilidades, pero advirtieron que la función del "guía" de la Autoridad del Canal de Suez sube a bordo tan solo para orientar al capitán de la nave, pero jamás toma el timón ni el control de la embarcación.