"Los que no aprobaron las prórrogas, ahora defienden el estado de alarma"

Itxaso Atutxa ve necesario que el Gobierno español se posicione sobre qué medidas va a tomar ante el final del estado de alarma que deja en un "limbo jurídico" a las administraciones que deben poner en marcha medidas contra la pandemia. Entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, la presidenta de Bizkai Buru Batzar del PNV considera que la decisión de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma puede variar una vez que se hayan celebrado las elecciones madrileñas.

Atutxa considera curioso que formaciones políticas que en ocasiones anteriores no han apoyado el estado de alarma ahora apueste por mantenerlo en vigor más allá del 9 de mayo. En este sentido, también muestra su sorpresa por el hecho de que EH Bildu reivindique en Madrid la vigencia del estado de alarma y apueste por impulsar reformas legislativas cuando la coalición ya ha mostrado su rechazo en Euskadi a la ley antipandemia que tramita el Parlamento vasco.

"No entendemos el posicionamiento de EH Bildu en Madrid respecto al que mantienen en Euskadi. En Euskadi una ley que puede surgir del Parlamento, para el ámbito vasco, les parece punitiva, mientras que su portavoz anuncia en Madrid que puede trabajar junto al PP, con la derecha española, en la modificación de la ley española. Una vez más vemos a EH Bildu más cerca de lo que se hace a nivel de Estado que de los que los partidos vascos pueden hacer en sede parlamentaria", afirma Atuxa, quien también considera "curioso que formaciones políticas que no respaldaron anteriores prórrogas, ahora sean adalides del estado de alarma".

Por otro lado, la dirigente jeltzale afirma que el Gobierno español está cumpliendo los acuerdos firmados con el PNV con "distinta intensidad", y lamenta que las elecciones madrileñas y, antes las catalanas, estén marcando la agenda del ejecutivo en lugar de la lucha contra la pandemia y la crisis económica.

Sin embargo, considera que en la actualidad no hay otra opción de gobierno. "No hay alternativa del PP que se acerca cada vez más a Vox, mientras que el PSOE, que sigue necesitando de apoyos porque no tiene mayoría absoluta, no trabaja suficientemente los acuerdos con otros grupos", concluye Atutxa.