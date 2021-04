El PNV critica que Navarra Suma "tergiverse y trate de generar confusión con la DOC Rioja"

El PNV ha criticado que Navarra Suma "tergiverse y trate de generar confusión con la DOC Rioja" y ha acusado a la coalición de "buscar confundir y generar tensión con comunidades vecinas".

Así lo ha señalado el Napar Buru Batzar (NBB) después de que NA+ haya instado al Gobierno foral a "rechazar la iniciativa del PNV dirigida a dividir la Denominación de Origen Calificada Rioja y establecer una denominación propia para el vino de Rioja Alavesa".

En un comunicado, el PNV ha señalado que "alguna de las actuales DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) supraautonómicas del sector vitivinícola contemplan una clasificación de zonas o unidades geográficas menores, algo similar a lo que se hace en la DOC Burdeos". "Se trata de reconocer diferentes denominaciones dentro de una misma denominación", ha subrayado.

A juicio del PNV, Navarra Suma "manipula y miente cuando trata de trasladar que la marca 'Rioja Alavesa' va a independizarse de la DOC Rioja y va a seguir un camino autónomo, ya que no supone una ruptura con la DOC Rioja, hay sencillamente bodegas que sin romper con la DOC Rioja desean la creación de una Denominación de Origen Rioja Alavesa, esa es la postura oficial que entiende el PNV".

Asimismo, el NBB ha asegurado que "siempre" ha defendido la D.O. Navarra y que "siempre va a estar del lado de los productores navarros". Y ha considerado que la "politización" de este asunto por parte de NA+ "busca confundir a la opinión pública". "Poco se preocuparon por dejar a la D.O. Navarra en el lugar que se merecía cuando gobernaron", ha apuntado.

Según ha expuesto el PNV, su propuesta pasa por "incorporar en la normativa vigente, las posibilidades que el derecho de la UE ofrece para la creación de entidades de gestión de estas zonas o unidades geográficas menores dotándolas de una adecuada estructura jurídica y organizativa".

"Bajo los objetivos de agilización, eficacia y cercanía se propone, por tanto, la posibilidad de creación de Consejos Reguladores de Zona geográfica sin que ello suponga desvinculación con la DOP bajo la que se amparan y manteniéndose unidos al Consejo Regulador de la misma", ha afirmado.

Por ello, el NBB ha criticado el "burdo intento de Navarra Suma por intentar hacer ver que se produce una escisión cuando saben que realmente no es así, y que esa no es la postura del PNV". "Permitir un grado mayor de autonomía, para lograr una gestión más cercana y eficiente, a los operadores de unas zonificaciones impulsadas por la propia DOC, ¿puede ser calificada como intento de división? Navarra Suma sabe que no", ha planteado.

En este sentido, el PNV ha insistido en que la coalición de UPN, PPN y Ciudadanos "quiere confundir diciendo medias verdades, pero cuando alguien usa palabras tan gruesas es que no le acompaña la razón". "Unidad sí, pero uniformidad no, no se produce tal ataque al modelo según Europa, aunque los cambios cueste asumirlos y esa es la reflexión que debe hacer NA+, desde la realidad de la propuesta sin desvirtuarla, desde su implementación en la DOC se puede ir a un modelo mejor, porque sin duda todo puede mejorarse", ha apuntado, para agregar que "igual Navarra Suma busca cortinas de humo para tapar su pésima gestión de legislaturas anteriores con la D.O. Navarra".

"La D.O. Navarra y sus productores siempre van a encontrar un aliado en el PNV para estar en el lugar que le corresponde y no donde la dejó UPN", ha concluido.