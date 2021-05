Las redes estallan contra Toni Cantó por apoyar a Israel y convierten la palabra "miserable" en tendencia

Las redes sociales han estallado contra Toni Cantó por un polémico mensaje de ánimo a Israel, "una sociedad que está siendo bombardeada por terroristas". Mientras algunos de los políticos españoles han reclamado un alto el fuego y la llegada a la paz por la vía de la negociación, Cantó ha echado gasolina al fuergo este viernes con su polémico tuit. "¡Ánimo, Israel!", animaba al ejército del país, compartiendo una imagen que demostraba la eficacia de la Cúpula de Hierro que evitaba que los misiles palestinos estallaran en el territorio.



Los usuarios de las redes sociales han arremetido contra político y han convertirse en trending topic las palabras "miserable" y "ToniCanto". Iñigo Errejón se sumaba a los reproches también a través de Twitter: "119 muertos y Cantó celebrando como si fuera un partido de fútbol. Asco", ha reprochado. El actor, no obstante ha continuado mostrando su apoyo hacia Israel con más comentarios al respecto y acusando al líder de Más Madrid de estar "al lado del terrorismo".



"Mandar ánimo a una sociedad que está siendo bombardeada por terroristas no tiene que ver con el fútbol. Entre las víctimas (la Israel bombardeada y los civiles palestinos) y los verdugos (Hamas) tengo claro dónde me pongo. Tú, como siempre, al lado del terrorismo, del chavismo€", escribió.





