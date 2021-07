Gibraltar se erige en eje de conflicto entre Londres y la UE

bruselas – Londres y Bruselas se han vuelto a enzarzar en otro conflicto, esta vez con Gibraltar como protagonista. La Comisión Europea planteó ayer que la Unión Europea negocie con Reino Unido el fin de la Verja en Gibraltar, tal y como acordaron Madrid y Londres de manera temporal el pasado diciembre, si bien dejó claro que el Peñón seguirá estando fuera del espacio sin fronteras Schengen, con controles en el aeropuerto y puertos a cargo de las autoridades españolas.

El Ejecutivo comunitario indicó al anunciar su propuesta que España ha adelantado ya su intención de solicitar que sean agentes de Frontex quienes ejerzan el control de la frontera exterior.

Tras el brexit, Gibraltar quedó excluido del ámbito de aplicación de los acuerdos negociados entre la UE y Reino Unido para su relación futura por lo que debe fijarse un marco específico para el Peñón. Por eso le corresponde al bloque negociar con Londres el acuerdo aunque España recuerda que conserva el derecho a veto si no le satisface el resultado.

Réplica británica Por su parte, el Reino Unido avisó de que no aceptará la propuesta de la Comisión Europea sobre Gibraltar, una opción que Londres considera que ataca la soberanía británica y por tanto no puede servir como base para la negociación. "Reino Unido y España acordaron cuidadosamente un marco pragmático, consultándolo plenamente con la Comisión Europea. La propuesta de ahora choca directamente con este marco", criticó el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab.

El jefe de la diplomacia británica aseguró que la propuesta de Bruselas "socava la soberanía de Reino Unido sobre Gibraltar y no puede ser la base para negociar" e insistió en que no sigue la línea del acuerdo interino cerrado in extremis por Londres y Madrid la víspera de que se consumara el brexit.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, también dejó claro su rechazo al marco propuesto por Bruselas y en un comunicado manifestó que en su forma actual "no hay posibilidades de que sirva como base para un acuerdo".