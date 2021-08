La CUP avisa a Aragonès de que está arriesgando su estabilidad

A la CUP se le agota pronto la paciencia. No han pasado ni tres meses desde que accediera al cargo Pere Aragonès, pero la formación anticapitalista ha lanzado un ultimátum serio al Govern amenazando su estabilidad en tanto que les necesita para la aprobación de los Presupuestos. El acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez para la ampliación del aeropuerto de El Prat ha provocado que los cupaires hayan puesto el grito en el cielo. Su cabeza de lista en las últimas elecciones al Parlament, Dolors Sabater, recordó ayer al líder de ERC que la permanencia del Ejecutivo "está en su manos" tras constatar que se están produciendo incumplimientos en el pacto al que llegaron para facilitar su investidura. La CUP sostiene que no se firmó ninguna alianza para garantizar la continuidad del gabinete que conforman Esquerra y JxCat, que su respaldo se produjo estrictamente para formalizar a Aragonés como president y que el futuro está condicionado a las decisiones que tome el republicano.

Sabater subrayó su rotunda oposición al proyecto de El Prat, políticas que conducen al "incumplimiento" de los aspectos primordiales en el desarrollo de las tareas del Govern, además de percibir una "actitud de renuncia" por parte de ERC hacia la autodeterminación. La CUP lleva tiempo ahondando en sus críticas al proceso de negociación abierto entre la Moncloa y la Generalitat, hasta el extremo de anunciar movilizaciones para el 13 de septiembre, fecha en que está prevista la mesa de diálogo entre Sánchez y Aragonès en Barcelona. La razón se circunscribe a que los antisistema entienden que se está cediendo ante una "ofensiva recentralizadora del Estado" que busca el "reencaje" de la autonomía, sin ir más lejos con los acuerdos sectoriales de la Comisión Bilateral. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la dirigente de la CUP señaló la ampliación del aeropuerto, el rescate al Circuit de Catalunya y la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno como líneas rojas que los anticapitalistas no comparten a la hora de negociar las Cuentas. "Es imposible decir qué apoyo se les puede dar sin saber las partidas", aseguró Sabater, precisando que esperarán a ver el enfoque global de los Presupuestos y conocer las prioridades.

Aunque la CUP otorgó un margen de dos años para negociar con el Estado una solución política para el conflicto catalán, cree que la mesa de diálogo no es más que una maniobra que se aleja del objetivo de la autodeterminación. Sabater tachó de "seguidismo autonomista" la actitud de Aragonès respecto a Sánchez y se reafirmó en la oportunidad de la manifestación el mismo día de la reunión entre ambos. "O bien la mesa de diálogo aborda la amnistía y el referéndum de autodeterminación o no servirá para nada", zanjó. "Aquellos que creen que nuestras reivindicaciones independentistas desaparecerán a cambio de inversiones en proyectos que agravan el cambio climático lo tienen claro", avisó la líder anticapitalista, para quien la ampliación de El Prat es "una operación de Estado y un intento de chantaje", si bien "con esta inversión no se podrá comprar la voluntad del pueblo catalán de querer autodeterminarse".

"Si tienen claro que quieren luchar contra el cambio climático no podemos ampliar el aeropuerto", sentenció, exigiendo inversiones en otras infraestructuras como los trenes de Cercanías. Otorgando un "suspenso" a la labor realizada este trimestre por el Govern, la CUP interpreta que este trabajo va en sentido contrario a la "revolución social, económica, verde y feminista" a la que sí se aludió en el compromiso de partida. Por eso, lo dijo alto y claro: "Aragonès es president gracias a los votos de la CUP". Y concluyó: "¿Estamos hablando de una apuesta por el transporte público o por el sistema agrario y ganadero? No lo sabemos todavía. El único apriorismo de la CUP será saber si estos Presupuestos reflejarán el espíritu del acuerdo y su letra pequeña".

