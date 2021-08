La comparecencia de María Chivite en el inicio del curso político, en 15 frases

La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha asegurado que Navarra vive "el tiempo de la recuperación, el reimpulso y la reactivación" y ha considerado que, pese a la "extraordinaria y compleja situación que venimos atravesando, la legislatura quedará marcada como la del impulso transformador de Navarra y del desarrollo de la Comunidad".

Tras reconocer que es una persona "optimista", ha sostenido que hay "razones objetivas para mirar al futuro con esa necesaria esperanza. Estamos en el inicio de una recuperación basada en las políticas públicas y en la investigación científica", ha dicho en una rueda de prensa ofrecida en los jardines del Palacio de Navarra con motivo del inicio del curso político.

Superado el ecuador de la legislatura, ha incidido en que estamos en una fase en la que existen "herramientas potentes para afrontar el virus", en la que hay que "saber gestionar y vivir la postpandemia" desde un liderazgo público con la necesaria colaboración del ámbito privado.

"Este presente ha de dar paso a un futuro de esperanza y prosperidad sustentado en el nuevo modelo social y económico", ha subrayado la presidenta quien ha avanzado retos y actuaciones previstas en los diferentes ámbitos del Ejecutivo Foral.



La comparecencia de la presidenta, en 15 frases destacadas:

1. Navarra está en la senda de la recuperación

2. Salimos de una pandemia de dimensiones nunca vistas con récord de afiliados a la SS y buena recaudación

3. No forma parte de nuestros planes subir los impuestos a una economía que precisa de ayudas.

4. No se va a pedir más toque de queda.

5. El reto es aprobar los terceros presupuestos y vamos a tender la mano a todos los partidos.

6. Vamos a contar con buena recaudación y fondos Next generation para los Presupuestos.

7. Negociaremos el convenio con lealtad pero exigencia.

8. Tráfico lo firmamos antes de final de año.

9. Vamos a hacer la mayor ope de estabilización de empleo contra la temporalidad que ha visto Navarra.

10. El TAV es imprescindible y contará con fondos europeos, como el Canal.

11. A final de año Navarra podrá optar a más PERTEs.

12. Se pondrá en marcha el instituto navarro de finanzas.

13. Se va a crear una sociedad, Nafarbide, para el cuidado de las carreteras.

14. El hartazgo ha llevado a una minoría a optar por comportamientos violentos que nunca pueden ser la respuesta

15. Hay quien añora una Navarra de cuento de terror que no va a volver