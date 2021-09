Gobierno y PP desoyen a Europa y constatan su lejanía para la renovación del Poder Judicial

pamplona – La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguirá bloqueada. Un día después de que desde Europa se instara a poner fin a la demora antes de variar el mecanismo de elección de los jueces, condición que exige el PP para abrirse a un acuerdo, el PSOE rechazó ayer en el Congreso la propuesta del partido de Pablo Casado conminándole a "moverse dentro de lo que estipula la ley". El portavoz socialista, Héctor Gómez, dejó claro que los conservadores no pueden pretender cambiar las reglas de elección de los vocales del CGPJ cuando el proceso está en marcha y los consejeros llevan tres años con el mandato caducado, máxime cuando ese cambio legal no tiene un apoyo mayoritario en la Cámara. El PSOE apela a remodelar el Consejo con el sistema vigente y después abrir un diálogo sobre el sistema de elección, pero respetando las mayorías parlamentarias. "Hay en el PP vo-luntad de no negociar, de convertir en un instrumento contra el Gobierno la obligación de renovar los órganos".

Casado ha impulsado este planteamiento como una forma de presionar al Ejecutivo pese a asumir que la reforma legal no podría aplicarse para el actual proceso. El PP entiende que su iniciativa busca "reforzar la independencia judicial como exigen la Constitución, Europa y los jueces". "Renovaremos el CGPJ en cuanto Sánchez cumpla su palabra", subrayó Casado, y pidió al presidente "responsabilidad" para que no se "ataque" la separación de poderes y se "deje que los jueces elijan a los jueces". Pero la opinión de la Moncloa es clara: "El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", recalcaron tras la reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que abrió la ronda de contactos para la renovación de los órganos constitucionales, los Presupuestos y la reforma de la ley electoral.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, indicó que le preocupa que el bloqueo del CGPJ repercuta en la "reputación" del Estado en el ámbito europeo e internacional y tachó de "escándalo" la actitud del PP.

incidente

vox llama "bruja" a una diputada

Pleno suspendido. El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, suspendió ayer el pleno después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la diputada socialista Laura Berja, mientras esta defendía una iniciativa de su grupo para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas. Rodríguez llamó la atención del diputado de Vox hasta en tres ocasiones "en base al Reglamento de la Cámara" y le pidió que retirara el insulto ("bruja"), a lo que se negó y permaneció en su escaño arropado por los parlamentarios de su formación, entre ellos su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Ante la negativa de Sánchez a abandonar el hemiciclo, el vicepresidente suspendió la sesión durante diez minutos, tras los que se reanudó la sesión, y el diputado de Vox retiró el insulto. "Retiro que la he llamado bruja", dijo.

Subida 'congelada'. El Congreso aprobó su Presupuesto de cara a 2022 renunciando a aplicar la subida salarial del 2% a los diputados, eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que estaba prevista. La propuesta partió del PP y el aumento queda así congelado, aunque sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado contemplan esa subida para todos los empleados públicos.