El Gobierno de Navarra rebaja el calado de la enmienda contra el autogobierno foral en el Congreso del PSOE a una iniciativa personal

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha restado importancia a la enmienda socialista impulsada desde Sevilla, presentada por un afiliado socialista, que considera a Navarra una comunidad "rica e insolidaria". Para el portavoz del Ejecutivo, "la postura oficial del PSOE es de pleno respeto al autogobierno de Navarra, al marco constitucional". Y ha enfocado en cambio "la posición del Gobierno de España, encabezado por el líder del PSOE, que es plenamente coherente con el marco constitucional, con la defensa de la foralidad y con la defensa del autogobierno".

Remírez ha remarcado que lo expuesto desde Sevilla "no es la posición oficial de una formación política, sino de una enmienda de un afiliado o afiliada que se debatirá como otras miles de enmiendas en el Congreso del PSOE". "La postura oficial del PSOE es de pleno respeto al autogobierno de Navarra, al marco constitucional", ha incidido. El portavoz del Ejecutivo navarro ha señalado que lesa posición, "no es del PSOE de Sevilla", y "no marca la posición política" del partido.

Dos horas antes de la comparecencia de Remírez, la Junta de Portavoces del Parlamento Foral había desestimado una declaración institucional presentada por Navarra Suma en la que se rechazaba la enmienda al Congreso federal socialista, presentada en la federación del PSOE de Sevilla, en la que se califica a Navarra de comunidad "rica e insolidaria".

Al término de la reunión, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha quitado asimismo calado a esa enmienda, y ha afirmado que está presentada por un militante, entre las más de 14.000 registradas en toda España. Se trata, ha afirmado, de una posición que "no representa lo que piensa, suscribe y apoya el PSOE", que "ha dicho en numerosas ocasiones que respeta y acepta" el régimen foral de Navarra.

Alzórriz ha subrayado que el compromiso del Gobierno de España y del PSOE con el autogobierno de Navarra "es inequívoco" y ha considerado que la enmienda de Navarra Suma, que los socialistas han votado en contra mientras que el resto de grupos no se han posicionado, era "una injerencia en una cuestión interna de un partido".

El portavoz socialista ha acusado a la coalición liderada por Esparza, de "generar ruido, atacar nuevamente al PSOE y olvidar sus fotos de la vergüenza, las que tiene con Ciudadanos y firma con Ciudadanos", una formación que ha tachado de "antiforalista". Y en clave irónica, ha comentado que, cuando la enmienda sea rechazada, espera otra declaración "de reconocimiento" al PSOE por parte de Navarra Suma.

Alzórriz ha recordado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es navarro y ha hecho "pedagogía interna" sobre esta cuestión en el partido, que "ha dado muestras claras, contundentes" de que respeta el régimen foral, "no como Navarra", que en Madrid, ha dicho, "ensucia la imagen de nuestra tierra".

Para el la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, la enmienda es "una auténtica barbaridad, una auténtica tontería y algo que es radicalmente injusto", porque Navarra, ha dicho, es solidaria con el resto del Estado. De Simón ha opinado que el contenido de la enmienda es "un despropósito" y ha confiado en que el PSOE "actuará en consecuencia".

Mikel Buil, de Podemos, ha pedido a Navarra Suma que "no se escandalice" si en su coalición "tiene entre sus filas" a Ciudadanos, que es "una formación antiforalista". Para el parlamentario, quien relaciona el problema de la financiación territorial con el régimen foral "se equivoca y tiene un grave problema de conocimiento", por lo que ha instado al PSOE a que "haga pedagogía en todo el país". Buil ha señalado que en Podemos comparten "el fondo" de la declaración institucional de Navarra Suma, pero, hasta saber qué ocurre finalmente con la enmienda, prefieren respetar el proceso congresual interno de los socialistas.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apuntado que esto "no es una novedad" en partidos de ámbito estatal y ha subrayado que "en el fondo de este debate lo que se está cuestionando es la capacidad de Navarra en materia fiscal para tener sus propias normas".

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha puesto de relieve que, en todo caso, se trata de la enmienda de un afiliado, y ha lamentado el "desconocimiento profundo en torno a lo que es el autogobierno" de Navarra. Ha calificado el contenido de la enmienda como un "posicionamiento político absolutamente erróneo" y ha pedido al PSOE que haga "pedagogía" sobre este tema.

Según el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, "llueve sobre mojado", para quien la enmienda nace "de la ignorancia más absoluta", y debería haber sido reprobada por los socialistas "de manera inmediata". Esparza, ha cargado contra la presidenta María Chivite y "el resto del pentapartito",devolviendo las críticas recibidas por representar a Ciudadanos, acusándolas de "incoherencia", porque, "cuando el ataque proviene de otra formación política", se rechaza, y ha asubrayado que Ciudadanos se ha posicionado del lado de UPN como parte de Navarra Suma. Asimismo, ha acusado a Chivite de "mirar hacia otro lado" y volver a dar "muestras de no estar a la altura del cargo".