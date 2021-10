El Parlamento de Navarra reclama la transferencia del Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento de Navarra pide al Estado que cumpla ya la promesa de transferir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Legislativo, por unanimidad, reclama al Gobierno central que delegue la competencia "de forma íntegra" para "reforzar nuestro sistema de garantía de rentas" y con el objetivo de "hacer frente a la pobreza y la exclusión y avanzar en la cohesión social".

El IMV es una prestación pública similar a la renta garantizada. Fue aprobada por el Congreso en mayo de 2020 con el compromiso, acordado entre el PSOE y el PNV, de que su aplicación sería gestionada directamente por el Gobierno foral. Pero, pese a las distintas promesas, el compromiso todavía no se ha cumplido. La última fecha anunciada era para el 31 de octubre. En Navarra son ya 3.911 las unidades familiares que reciben el IMV, de las que 3.151 compatibilizan esta prestación con la Renta Garantizada. Es el Gobierno de Navarra de la diferencia de cuantía entre ambas prestaciones.

El debate ha llevado al parlamento de la mano de la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu, que ha afirmado que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España fue "una buena noticia", pero ha señalado que "sin ningún género de dudas es Navarra quien debe hacerse cargo de gestionar esta prestación". "Navarra ya ha demostrado suficientemente que realiza una gestión eficaz y eficiente de la renta garantizada y esta transferencia es un asunto competencial que entra de lleno en el ámbito de nuestro autogobierno", ha subrayado.

Así, Aranburu ha deseado que "las negociaciones fueran más fructíferas, echamos en falta un papel más activo del Gobierno de Navarra y sobre todo del partido que lidera ambos Gobiernos, el Partido Socialista". "Queremos que trabaje con convencimiento por poner siempre por delante el interés de la ciudadanía navarra", ha afirmado.

El debate político



La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha agradecido a Geroa Bai que haya presentado esta iniciativa y ha señalado que lleva "varios meses preocupada por lo que está suponiendo la gestión de esta prestación en Navarra". "El Ingreso Mínimo Vital se vendió como un gran logro progresista pero en Navarra tiene muchas más sombras que luces", ha asegurado. Además, ha dicho a Geroa Bai que "no espere nada" del PSN, considerando que está a lo que digan los dirigentes nacionales del PSOE. Así, ha considerado que el Partido Socialista ha apoyado la moción porque el texto no contenía "compromisos reales concretos".

Por parte del PSN, Nuria Medina ha afirmado que el Consejo Europeo venía recomendando desde 2014 "la implementación de una prestación bajo el esquema de una renta mínima a nivel estatal" y ha dicho a Geroa Bai que "en estos años el PNV aprobó los Presupuestos de Rajoy y no lo exigió". "Lo cierto es que con todas las dificultades ha sido este Gobierno quien ha dado un paso histórico -con la creación del IMV-", ha valorado. Respecto a la transferencia, ha afirmado que "es algo que está encima de la mesa, un asunto que ambos Gobiernos están trabajando y hay un compromiso claro, y en algunos casos hay que dejar trabajar a los dobladores". "Más que el tiempo, es fundamental que las cosas se hagan bien", ha afirmado.

La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha afirmado que, "en cuanto tuvimos conocimiento de que el IMV se iba a desarrollar en todo el Estado, lo consideramos como algo positivo, pero también hablamos de la necesidad de tener en cuenta lo que iba a suponer a Navarra para que todo ese dinero no se considere un ahorro sino que se invierta para potenciar las políticas sociales en Navarra". "Tenemos que asumir la competencia, pero no tenemos que perder la oportunidad para aprovechar todo ese dinero que viene para reforzar la renta garantizada que tenemos en estos momentos", ha indicado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "el IMV no ha venido bien a Navarra", pese a que su grupo defendió la necesidad de que se creara, y ha argumentado que el debate en torno al traspaso de la competencia "nos ha bloqueado el camino". "Ni el Ingreso Mínimo Vital ni la pandemia han ayudado a generar una política de redistribución de ingresos. Este no es un debate de fuero, sino de huevo. Es un obstáculo para el progreso de nuestra Comunidad, hemos sido vanguardia y hoy no podemos decir que lo seamos porque nos hemos quedado parados", ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha respaldado la moción porque "es de justicia implementar lo que en ella se pide", si bien ha señalado que "lo que nos preocupa en este momento es el necesario avance en nuestra renta garantizada, que ha sido un pilar fundamental para rescatar a todas las personas que lo están pasando peor".