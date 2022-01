Dos de cada tres vascos opina que el conflicto político está sin resolver

Pamplona – Dos de cada tres vascos considera que el conflicto político "está sin resolver" diez años después del anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada. Según recoge la tercera medición del Naziometroa, el Barómetro sobre la soberanía vasca que ha elaborado el laboratorio Telesforo Monzón de la Fundación Olaso Dorrea, el 64,8% de los encuestados en Navarra, la CAV e Iparralde considera que quedan cosas por corregir, mientras que el 22,5% lo ve completamente resuelto.

Entre las cuestiones pendientes de resolver, para el 38,9% sigue siendo necesario que la izquierda abertzale reconozca el daño causado, mientras que para el 38,3% son el Estado y el Gobierno español quienes deben reconcocer su papel en el sufrimiento de una parte de la población. Un 38,4% considera además necesario ofrecer garantías para que no se repitan las torturas.

Entre el resto de cuestiones pendientes por resolver, los encuestados por el Naziometroa citan la reinserción de presos (30,5%), una mesa de diálogo entre los gobiernos centrales y autonómicos de Navarra y la CAV (29,7%) o el reconocimento del derecho a decidir (28,6%).

En cuanto a la reciente declaración de EH Bildu con motivo del décimo aniversario de Aiete, en la que se hace mención directa a las víctimas de la violencia de ETA ("que el dolor no debería haber sucedido nunca"), la mayoría de la sociedad vasca valora positivamente esta afirmación. El 53,9% le da una puntuación de 6 o superior, con una promedio de 6.14. En cambio, quienes no la valoran en absoluto suponen el 15,6%. Casi la misma cantidad, (13,7%), no tiene opinión.

soberanía y Cambio climático Se trata del tercer sondeo realizado por Telesforo Monzón eLab, entidad que se define a sí misma como un "laboratorio de ideas para la generación de propuestas en áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo" de Euskadi. El objetivo de Naziometroa es "analizar las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre cuestiones como la soberanía, el autogobierno o la independencia".

El estudio muestra un claro apoyo a la creación de un estado vasco independiente. En concreto, el 40,5% se muestra está a favor, mientras que el 29,2% en contra. Esto significa, según los promotores del sondeo, que la posición independentista está 11 puntos por delante de la posición opuesta a la independencia. Esta diferencia ha aumentado en un punto desde la encuesta anterior.

Esta vez, Naziometroa profundiza en la opinión de la sociedad vasca respecto al cambio climático, y encuentra un consenso bastante amplio sobre la gravedad de la situación. Ocho de cada diez encuestados (80%) están de acuerdo en que el cambio climático es un problema muy o bastante grave, mientras que el 13,4% cree que es moderadamente grave y el 5,9% no es un problema grave. Más de un tercio de los vascos (35,8%) respondió "9-10", lo que significa que ven el cambio climático como un problema muy grave.

En ese sentido, el 69,2% cree que el gobierno central no está haciendo lo suficiente ("no lo suficiente" o "nada"). Apenas o uno de cada cinco (21,7%) cree que está haciendo lo suficiente y solo el 3,2% dice que está haciendo mucho. Respecto a los gobiernos locales o regionales, las respuestas fueron algo más positivas. Sin embargo, la mayoría (59,1%) dicen no se hace lo suficiente.

En corto

Soberanía. El 40,5% de los encuestados en Navarra, la CAV e Iparralde está a favor de un Estado Vasco independiente y el 29,2% en contra. Esta diferencia ha aumentado en un punto desde la encuesta anterior.

Cambio climático. Más de tres cuartas partes de la sociedad vasca considera que el cambio climático es un problema muy grave en la actualidad. Casi el 70% cree que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.